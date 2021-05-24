Прокуратура не утвердила обвинение по делу о разрушении музея «Дорога жизни»

Прокуратура Ленобласти не стала утверждать обвинительное заключение по делу председателя правления общественной организации «Всеволожское районное общество охотников и рыболовов» Сергея Звонкова, направив его для проведения дополнительного расследования. Об этом ФАН заявил источник в правоохранительных органах.

Напомним, в марте 2021 года было возбуждено уголовное дело по факту разрушения музея «Дорога жизни», который входит в состав Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. Выяснилось, что экспозиция музея размещена в помещении, которое, как и все здание, нуждается в ремонте. Условия эксплуатации самого объекта и хранения экспонатов не соответствуют требованиям.

В собственности организации «Всеволожское районное общество охотников и рыболовов» находится объект культурного наследия регионального значения — дом с памятной доской, где в начале войны располагался штаб автомобилистов, возивших продовольствие через Ладожское Озеро по «Дороге жизни». Сергей Звонков никак не ремонтировал здание, допустив его разрушение.

Global Look Press / Russian Look

Заместитель прокурора Ленобласти Михаил Устиновский не утвердил дело, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах. С его позицией согласился прокурор области Борис Марков. В связи с этим следствие обжаловало решение заместителю Генерального прокурора Анатолию Разинкину. Однако решение не поменялось.

При этом на стадии возбуждения уголовного дела по статье «Нарушение требований сохранения и использования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)» прокуроры поддержали следствие. Сейчас же считают, что до обвиняемого «не доводились» сведения о наличии ограничений на здание. В единый реестр объектов культурного наследия, по их мнению, оно было внесено лишь в 2017 году и охранное обязательство Звонков получил только в 2019 году. Получается, что он якобы все это время не знал о статусе здания.

Позиция следствия опирается на более ранние документы. Еще в 1980 году Всеволожским отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры обществу охотников и рыболовов было выдано охранное обязательство на здание. Любые работы должны проводиться по специальному согласованию. Решением исполнительного комитета Ленинградского областного совета депутатов памятник местного значения принят на государственную охрану и отнесен к объектам культурного наследия, а также включен в соответствующий реестр. В 2017 году приказом Министра культуры зарегистрирован в реестре объектов культурного наследия.

vologda-portal.ru / Администрация Вологды

Как сообщили ФАН в источнике, обвиняемый Звонков не мог не знать о статусе объекта, в ходе расследования было подтверждено, что он располагал этими сведениями. Об этом говорят свидетели.

Экспертиза признала, что стоимость ремонта здания теперь составляет более 760 тысяч рублей. При этом прокуратура ссылается на мнение экспертов только касательно ремонта кровли (это 396 тысяч рублей). Дело в том, что по вышеуказанной статье состав преступления есть в том случае, если нанесенный ущерб составляет более 500 тыс. рублей.

Противоречивость действий сотрудников прокуратуры очевидна, но тем временем речь идет о нарушениях, повлекших разрушение объекта культурного наследия времен Великой Отечественной войны.