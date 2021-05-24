Операция по пересадке сразу двух органов впервые прошла в Волгоградской области

Волжский, 24 мая. Врачи в Волгоградской области провели уникальную для региона операцию, впервые пересадив местному жителю сразу два внутренних органа — печень и почку.

Необходимость хирургического вмешательства возникла из-за цирроза печени и острой почечной недостаточности у пациента. Сварщик Денис Старков ждал очереди на трансплантацию несколько лет, прежде чем ему позвонили и сообщили о готовности провести ее в филиале НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. академика В. И. Шумакова в Волжском.

«Операции шли по ранее намеченному плану, ничего неожиданного не произошло, все прошло штатно. Пациент достаточно быстро восстановился, встал на ноги уже на первые сутки [после всешательства]», — рассказал хирург Алексей Николаев.

Пересадка двух и более органов выполняется крайне редко и всего в нескольких медучреждениях страны. Теперь их список пополнил волжский филиал Центра трансплантологии имени Шумакова.

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