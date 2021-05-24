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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:53
Происшествия
Саратовчанка погибла при падении с высоты 10-го этажа
20:52
Армия
Спецназовцы из России и Сербии уничтожили «террористов» в ходе учений на Балканах
20:51
Экономика
Чистая прибыль российских банков в апреле составила 202 млрд рублей
20:50
Армия
В Сети опубликовали видео соревнований разведчиков под Новосибирском
20:49
Происшествия
Трехлетний ребенок погиб после падения из окна квартиры в Волгоградской области
20:49
Экономика
Добыча угля в Хабаровском крае вырастет более чем на 40% в 2021 году
20:47
Происшествия
ФСБ обвинила санатории Крыма в незаконной легализации мигрантов
20:47
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте объяснила, почему сын не позвал ее на вечеринку в честь 30-летия
20:47
Африка
Бывшего директора внутренней разведки Алжира понизили до рядового
20:46
Экономика
Росстат оценил задолженность по зарплате в России
20:46
Происшествия
Ночная драка в Кингисеппе закончилась стрельбой и уголовным делом
20:45
Шоу-бизнес
Друзья раскрыли секрет семейного счастья Кейт Миддлтон и принца Уильяма
20:43
Армия
Осужденный за убийство журналистов в ДНР украинский военный вернулся на службу
20:42
Армия
MW: Россия готова дать жесткий отпор секретному космическому оружию Пентагона
20:40
Экономика
Число буровых установок в США продолжает расти
20:38
Происшествия
Фото аварии грузовика и фургона в Мособласти с тремя погибшими публикует ФАН
20:36
Общество
Стало известно о жизни звезд легендарного фильма «Брат» Алексея Балабанова
20:35
Армия
В США нашли повод задержать американские войска в Центральной Азии
20:35
Экономика
Размер депозита вырос у крупнейших банков в России
20:33
Экономика
Ленобласть намерена подписать на ПМЭФ соглашений на сумму свыше 1 трлн рублей
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Операция по пересадке сразу двух органов впервые прошла в Волгоградской области

  /   Обновлено: 24 мая 2021 20:29
Общество
Операция по пересадке сразу двух органов впервые прошла в Волгоградской области
pixabay.com

Волжский, 24 мая. Врачи в Волгоградской области провели уникальную для региона операцию, впервые пересадив местному жителю сразу два внутренних органа — печень и почку.

Необходимость хирургического вмешательства возникла из-за цирроза печени и острой почечной недостаточности у пациента. Сварщик Денис Старков ждал очереди на трансплантацию несколько лет, прежде чем ему позвонили и сообщили о готовности провести ее в филиале НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. академика В. И. Шумакова в Волжском.

«Операции шли по ранее намеченному плану, ничего неожиданного не произошло, все прошло штатно. Пациент достаточно быстро восстановился, встал на ноги уже на первые сутки [после всешательства]», — рассказал хирург Алексей Николаев.

Пересадка двух и более органов выполняется крайне редко и всего в нескольких медучреждениях страны. Теперь их список пополнил волжский филиал Центра трансплантологии имени Шумакова.

Пермские врачи в начале мая впервые провели уникальную операцию на сухожилии пальца руки. Они установили молодому человеку эндопротез, который через несколько месяцев предстоит удалить.

 

волгоградская область пересадка органов хорошие новости россии
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Все новости / Общество / Операция по пересадке сразу двух органов впервые прошла в Волгоградской области
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