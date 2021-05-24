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24 мая 20:54
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:53
Происшествия
Саратовчанка погибла при падении с высоты 10-го этажа
20:52
Армия
Спецназовцы из России и Сербии уничтожили «террористов» в ходе учений на Балканах
20:51
Экономика
Чистая прибыль российских банков в апреле составила 202 млрд рублей
20:50
Армия
В Сети опубликовали видео соревнований разведчиков под Новосибирском
20:49
Происшествия
Трехлетний ребенок погиб после падения из окна квартиры в Волгоградской области
20:49
Экономика
Добыча угля в Хабаровском крае вырастет более чем на 40% в 2021 году
20:47
Происшествия
ФСБ обвинила санатории Крыма в незаконной легализации мигрантов
20:47
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте объяснила, почему сын не позвал ее на вечеринку в честь 30-летия
20:47
Африка
Бывшего директора внутренней разведки Алжира понизили до рядового
20:46
Экономика
Росстат оценил задолженность по зарплате в России
20:46
Происшествия
Ночная драка в Кингисеппе закончилась стрельбой и уголовным делом
20:45
Шоу-бизнес
Друзья раскрыли секрет семейного счастья Кейт Миддлтон и принца Уильяма
20:43
Армия
Осужденный за убийство журналистов в ДНР украинский военный вернулся на службу
20:42
Армия
MW: Россия готова дать жесткий отпор секретному космическому оружию Пентагона
20:40
Экономика
Число буровых установок в США продолжает расти
20:38
Происшествия
Фото аварии грузовика и фургона в Мособласти с тремя погибшими публикует ФАН
20:36
Общество
Стало известно о жизни звезд легендарного фильма «Брат» Алексея Балабанова
20:35
Армия
В США нашли повод задержать американские войска в Центральной Азии
20:35
Экономика
Размер депозита вырос у крупнейших банков в России
20:33
Экономика
Ленобласть намерена подписать на ПМЭФ соглашений на сумму свыше 1 трлн рублей
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Закон о признании юрлиц квалифицированными инвесторами вынесен на обсуждение

Экономика
Закон о признании юрлиц квалифицированными инвесторами вынесен на обсуждение
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 24 мая. Самостоятельное присвоение статуса квалифицированного инвестора может стать доступным для юридических лиц в России.

Первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов заявил, что сейчас регулятор совместно с участниками рынка дискутирует по поводу возможного изменения законодательства касательно статуса квалифицированных инвесторов. Об этом пишет «Интерфакс».

Предметом обсуждения является наличие денежного ценза, который сейчас обязателен для того, чтобы приобрести данный статус. В целом, среди критериев для становления квалифицированным инвестором необходимо выполнять одно из условий, к примеру, обладать капиталом в 200 млн рублей.

Старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов ранее выступал с инициативой об изменении порядка работы статусного механизма. По его мнению совет директоров либо главные руководящие лица организаций могли бы принимать данные решения самостоятельно.

Закон о категоризации инвесторов будет изменен в следующем году через поправки, которые вступят в силу через год. После этого получение статуса потребует владения выручкой в размере 30 млрд рублей.

Банк России продолжает расширять спектр финансовых услуг, предоставляемых в интернете. Представители регулятора напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности при работе в Сети и остерегаться мошенников.

центробанк рф швецов квалифицированный инвестор
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