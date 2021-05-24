Закон о признании юрлиц квалифицированными инвесторами вынесен на обсуждение

Москва, 24 мая. Самостоятельное присвоение статуса квалифицированного инвестора может стать доступным для юридических лиц в России.

Первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов заявил, что сейчас регулятор совместно с участниками рынка дискутирует по поводу возможного изменения законодательства касательно статуса квалифицированных инвесторов. Об этом пишет «Интерфакс».

Предметом обсуждения является наличие денежного ценза, который сейчас обязателен для того, чтобы приобрести данный статус. В целом, среди критериев для становления квалифицированным инвестором необходимо выполнять одно из условий, к примеру, обладать капиталом в 200 млн рублей.

Старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов ранее выступал с инициативой об изменении порядка работы статусного механизма. По его мнению совет директоров либо главные руководящие лица организаций могли бы принимать данные решения самостоятельно.

Закон о категоризации инвесторов будет изменен в следующем году через поправки, которые вступят в силу через год. После этого получение статуса потребует владения выручкой в размере 30 млрд рублей.

Банк России продолжает расширять спектр финансовых услуг, предоставляемых в интернете. Представители регулятора напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности при работе в Сети и остерегаться мошенников.