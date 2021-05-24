Полина Гагарина похвасталась дизайнерским ремонтом в загородном доме

Москва, 24 мая. Победительница второго сезона «Фабрики звезд» Полина Гагарина поделилась с поклонниками промежуточными итогами ремонта в своем загородном особняке.

Певица похвасталась новым домом, в котором вовсю идут работы, на видео в Instagram Stories. Исполнительница продемонстрировала зеленую лужайку и только что высаженные деревья.

«Приехали туи! Сажаем», — рассказала знаменитость за кадром.

Затем Гагарина прошла в дом и показала одно из помещений с паркетом под темное дерево и светлыми стенами. Певица продемонстрировала подписчикам окно комнаты, которое станет ее спальней.

Похоже, исполнительница заказала дизайнерский ремонт. Гагарина показала подписчикам ванную комнату с серой узорчатой плиткой на полу в форме шестиугольников, с розовой тумбой под раковину и с ванной без ножек.

«Доченькина ванная», — поделилась певица.

Полина Гагарина ранее обеспокоила поклонников, опубликовав фотографию, сделанную после съемок клипа. Внимательные фанаты заметили множество синяков на руках и ногах знаменитости и испугались за любимую певицу.