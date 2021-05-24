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24 мая 20:53
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:53
Происшествия
Саратовчанка погибла при падении с высоты 10-го этажа
20:52
Армия
Спецназовцы из России и Сербии уничтожили «террористов» в ходе учений на Балканах
20:51
Экономика
Чистая прибыль российских банков в апреле составила 202 млрд рублей
20:50
Армия
В Сети опубликовали видео соревнований разведчиков под Новосибирском
20:49
Происшествия
Трехлетний ребенок погиб после падения из окна квартиры в Волгоградской области
20:49
Экономика
Добыча угля в Хабаровском крае вырастет более чем на 40% в 2021 году
20:47
Происшествия
ФСБ обвинила санатории Крыма в незаконной легализации мигрантов
20:47
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте объяснила, почему сын не позвал ее на вечеринку в честь 30-летия
20:47
Африка
Бывшего директора внутренней разведки Алжира понизили до рядового
20:46
Экономика
Росстат оценил задолженность по зарплате в России
20:46
Происшествия
Ночная драка в Кингисеппе закончилась стрельбой и уголовным делом
20:45
Шоу-бизнес
Друзья раскрыли секрет семейного счастья Кейт Миддлтон и принца Уильяма
20:43
Армия
Осужденный за убийство журналистов в ДНР украинский военный вернулся на службу
20:42
Армия
MW: Россия готова дать жесткий отпор секретному космическому оружию Пентагона
20:40
Экономика
Число буровых установок в США продолжает расти
20:38
Происшествия
Фото аварии грузовика и фургона в Мособласти с тремя погибшими публикует ФАН
20:36
Общество
Стало известно о жизни звезд легендарного фильма «Брат» Алексея Балабанова
20:35
Армия
В США нашли повод задержать американские войска в Центральной Азии
20:35
Экономика
Размер депозита вырос у крупнейших банков в России
20:33
Экономика
Ленобласть намерена подписать на ПМЭФ соглашений на сумму свыше 1 трлн рублей
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Полина Гагарина похвасталась дизайнерским ремонтом в загородном доме

Шоу-бизнес
Полина Гагарина похвасталась дизайнерским ремонтом в загородном доме
Global Look Press  /  Julian Stratenschulte/dpa

Москва, 24 мая. Победительница второго сезона «Фабрики звезд» Полина Гагарина поделилась с поклонниками промежуточными итогами ремонта в своем загородном особняке.

Певица похвасталась новым домом, в котором вовсю идут работы, на видео в Instagram Stories. Исполнительница продемонстрировала зеленую лужайку и только что высаженные деревья.

«Приехали туи! Сажаем», — рассказала знаменитость за кадром.

Затем Гагарина прошла в дом и показала одно из помещений с паркетом под темное дерево и светлыми стенами. Певица продемонстрировала подписчикам окно комнаты, которое станет ее спальней.

Похоже, исполнительница заказала дизайнерский ремонт. Гагарина показала подписчикам ванную комнату с серой узорчатой плиткой на полу в форме шестиугольников, с розовой тумбой под раковину и с ванной без ножек.

«Доченькина ванная», — поделилась певица.

Полина Гагарина ранее обеспокоила поклонников, опубликовав фотографию, сделанную после съемок клипа. Внимательные фанаты заметили множество синяков на руках и ногах знаменитости и испугались за любимую певицу.

ремонт гагарина певица
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Все новости / Шоу-бизнес / Полина Гагарина похвасталась дизайнерским ремонтом в загородном доме
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