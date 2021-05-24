Перечислены популярные у россиян маршруты путешествий на поездах в июне

Москва, 24 мая. Самым востребованным июньским направлением среди россиян стал железнодорожный рейс Москва — Санкт-Петербург, сообщили аналитики сервиса путешествий «Туту.ру».

Средний чек за поездку в одну сторону составил 3174 рубля. Данная сумма почти не изменилась по сравнению с 2020 годом, снизившись всего на 2%. Путешествие на поезде из столицы России в город на Неве обойдется в 2,9 тыс. рублей. На втором месте по популярности оказался маршрут Москва — Анапа, третье место занял ж/д рейс из столицы в Казань.

Жители Петербурга чаще всего покупают билеты на июнь для поездки в Симферополь и Анапу. Большой популярностью пользуются южные направления, такие как Сочи, Лазаревское, Ейск, Феодосия, Новороссийск и Адлер, пишут «Вести Подмосковья».

Поездка в Крым на личном авто может дорого обойтись путешественникам. Траты на бензин от Москвы до полуострова достигают 7500 рублей, однако можно сэкономить, если взять еду с собой, а ночевать в машине.