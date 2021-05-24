Политолог Топорнин назвал провальными планы стран Балтии вооружиться против Москвы

Москва, 24 мая. Страны Балтии пытаются привлечь к себе внимание, заявляя о совместной покупке систем залпового огня большой дальности. К такому выводу пришел политолог Николай Топорнин.

Ранее стало известно, что министры обороны Латвии, Литвы и Эстонии провели встречу, в ходе которой обсуждалась возможность совместной закупки систем залпового огня большой дальности. По их мнению, данный проект мог бы внести ощутимый вклад в развитие региональных сил Балтийских стран, передает «ПолитЭксперт».

Доцент МГИМО МИД РФ, политолог Николай Топорнин выразил уверенность, что подобные проекты преследуют информационную цель и никак не связаны с укреплением оборонного потенциала государств Балтийского региона. По его словам, Латвия, Литва и Эстония пытаются продемонстрировать своим западным кураторам готовность вооружаться против России.

«Этот проект будет больше находиться в стадии обсуждения, привлекая внимание руководства НАТО, руководства Евросоюза к тому, какие стоят задачи перед странами Балтии по усилению своей обороноспособности», — пояснил он.

Эксперт также добавил, что реализация данного проекта не сможет оказать влияние на баланс сил в регионе. Он также напомнил, что стратегия России в отношении Прибалтики носит оборонительный характер. Москва рассматривает Балтийские страны как плацдарм для возможного наступления на Россию.

«Такая сегодня в мире обстановка взаимного недоверия, которая приводит к возникновению таких экзотических военных проектов», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что штурмовики советского производства Су-22М4К из состава ВВС Польши примут участие в учениях НАТО Spring Storm, которые проходят на территории Эстонии. Активная фаза маневров с участием сухопутных, морских и воздушных сил стран Альянса стартовала 24 мая, передает RT.