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24 мая 20:53
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:51
Экономика
Чистая прибыль российских банков в апреле составила 202 млрд рублей
20:50
Армия
В Сети опубликовали видео соревнований разведчиков под Новосибирском
20:49
Происшествия
Трехлетний ребенок погиб после падения из окна квартиры в Волгоградской области
20:49
Экономика
Добыча угля в Хабаровском крае вырастет более чем на 40% в 2021 году
20:47
Происшествия
ФСБ обвинила санатории Крыма в незаконной легализации мигрантов
20:47
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте объяснила, почему сын не позвал ее на вечеринку в честь 30-летия
20:47
Африка
Бывшего директора внутренней разведки Алжира понизили до рядового
20:46
Экономика
Росстат оценил задолженность по зарплате в России
20:46
Происшествия
Ночная драка в Кингисеппе закончилась стрельбой и уголовным делом
20:45
Шоу-бизнес
Друзья раскрыли секрет семейного счастья Кейт Миддлтон и принца Уильяма
20:43
Армия
Осужденный за убийство журналистов в ДНР украинский военный вернулся на службу
20:42
Армия
MW: Россия готова дать жесткий отпор секретному космическому оружию Пентагона
20:40
Экономика
Число буровых установок в США продолжает расти
20:38
Происшествия
Фото аварии грузовика и фургона в Мособласти с тремя погибшими публикует ФАН
20:36
Общество
Стало известно о жизни звезд легендарного фильма «Брат» Алексея Балабанова
20:35
Армия
В США нашли повод задержать американские войска в Центральной Азии
20:35
Экономика
Размер депозита вырос у крупнейших банков в России
20:33
Экономика
Ленобласть намерена подписать на ПМЭФ соглашений на сумму свыше 1 трлн рублей
20:33
Шоу-бизнес
Актер Воловенко объяснил, почему не хочет говорить о Екатерине Климовой
20:33
Армия
Видео посадки самолета ВКС РФ с белой медведицей на борту появилось в Сети
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Политолог Топорнин назвал провальными планы стран Балтии вооружиться против Москвы

Армия
Политолог Топорнин назвал провальными планы стран Балтии вооружиться против Москвы
flickr.com  /  U.S. Army Europe

Москва, 24 мая. Страны Балтии пытаются привлечь к себе внимание, заявляя о совместной покупке систем залпового огня большой дальности. К такому выводу пришел политолог Николай Топорнин.

Ранее стало известно, что министры обороны Латвии, Литвы и Эстонии провели встречу, в ходе которой обсуждалась возможность совместной закупки систем залпового огня большой дальности. По их мнению, данный проект мог бы внести ощутимый вклад в развитие региональных сил Балтийских стран, передает «ПолитЭксперт».

Доцент МГИМО МИД РФ, политолог Николай Топорнин выразил уверенность, что подобные проекты преследуют информационную цель и никак не связаны с укреплением оборонного потенциала государств Балтийского региона. По его словам, Латвия, Литва и Эстония пытаются продемонстрировать своим западным кураторам готовность вооружаться против России.

«Этот проект будет больше находиться в стадии обсуждения, привлекая внимание руководства НАТО, руководства Евросоюза к тому, какие стоят задачи перед странами Балтии по усилению своей обороноспособности», — пояснил он.

Эксперт также добавил, что реализация данного проекта не сможет оказать влияние на баланс сил в регионе. Он также напомнил, что стратегия России в отношении Прибалтики носит оборонительный характер. Москва рассматривает Балтийские страны как плацдарм для возможного наступления на Россию.

«Такая сегодня в мире обстановка взаимного недоверия, которая приводит к возникновению таких экзотических военных проектов», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что штурмовики советского производства Су-22М4К из состава ВВС Польши примут участие в учениях НАТО Spring Storm, которые проходят на территории Эстонии. Активная фаза маневров с участием сухопутных, морских и воздушных сил стран Альянса стартовала 24 мая, передает RT.

Латвия россия эстония литва прибалтика топорнин
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Все новости / Армия / Политолог Топорнин назвал провальными планы стран Балтии вооружиться против Москвы
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