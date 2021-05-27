Более 4 тысяч дончан живут без сотовой связи

Ростов-на-Дону, 27 мая. В правительстве Ростовской области подвели итоги развития связи до 2020 года. По данным областного министерства цифрового развития, оказалось, что на Дону остается 18 населенных пунктов с общей численностью 4,5 тысячи человек, которые до сих пор не обеспечены сотовой связью.

Губернатор области Василий Голубев пояснил, что, несмотря на убыточность расположения вышек для операторов, связь должна быть доступна во всех населенных пунктах региона.

«На первый взгляд, небольшая цифра: 4,5 тысячи человек из более 4 миллионов жителей Ростовской области не имеют сотовой связи. Сегодня в 1100 населенных пунктах региона обеспечена мобильная связь, и, по оценкам операторов, она прибыльна. В оставшихся 18 строительство сетей для сотовых компаний убыточно. Я бывал в таких поселках, например, в Тарасовском районе, где минувшей осенью были природные пожары. Люди просили о качественной связи, для них это имеет жизненно важное значение. Да, эти территории требуют особого приложения усилий. Прошу проработать вопрос с операторами сотовой связи», — отметил губернатор.

По мнению главы Ростовской области, решить эти вопросы можно только через меры поддержки для операторов сотовой связи.

Сегодня покрытие сотовой связью Ростовской области составляет 90 процентов всех территорий. По развитию сотовой инфраструктуры в РФ регион уверено занимает пятое место.

Ранее ФАН сообщал, что федеральная антимонопольная служба РФ одобрила заключение соглашения по построению сетей стандарта 5G между «Ростелекомом», «Башинформсвязью», «Вымпелкомом» и «Мегафоном».