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AstraZeneca составила доклад о смертности среди вакцинировавшихся пациентов
09:36
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Россияне могут прибрести Lada Granta с мультисистемой EnjoY Pro
09:36
Общество
Три подпольных казино ликвидированы в Сибири
09:36
Политика
ИКАО проведет экстренную встречу по инциденту с самолетом в Белоруссии
09:35
Общество
Владимир Стержаков объяснил, как нашел силы побороть страшное заболевание
09:34
ФАН-ТВ
Спецборт МЧС эвакуировал россиян из сектора Газа. События дня
09:31
Армия
В ФСБ заявили об увеличении количества украинских дронов у границ РФ
09:30
Общество
Американские диетологи назвали продукты для эффективного похудения
09:29
Наука
Россияне стали свидетелями редкого суперлуния и полного затмения
09:28
Общество
Владельцев электросамокатов в России могут обязать носить защитный шлем и амуницию
09:27
Происшествия
Силовики пришли с обысками к членам Либертарианской партии
09:26
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В России назвали наиболее вероятные договоренности на встрече Путина и Байдена
09:23
Общество
Более 4 тысяч дончан живут без сотовой связи
09:22
Экономика
Торги Мосбиржи начались с укрепления доллара
09:16
Происшествия
Массовая драка произошла на футбольном матче в Приморье
09:10
Армия
Минобороны Армении подтвердило взятие в плен шести военнослужащих Азербайджаном
09:09
Происшествия
Полиция задержала членов экстремисткой организации в Барнауле
09:08
Общество
Российский велогонщик в «черном списке»: сыну мэра Тулы запретили въезд на Украину
09:02
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Исследователи проведут в ближайшее время изучение мусульманских памятников
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Более 4 тысяч дончан живут без сотовой связи

Общество
Более 4 тысяч дончан живут без сотовой связи
flickr.com  /  Diogo Duarte

Ростов-на-Дону, 27 мая. В правительстве Ростовской области подвели итоги развития связи до 2020 года. По данным областного министерства цифрового развития, оказалось, что на Дону остается 18 населенных пунктов с общей численностью 4,5 тысячи человек, которые до сих пор не обеспечены сотовой связью.  

Губернатор области Василий Голубев пояснил, что, несмотря на убыточность расположения вышек для операторов, связь должна быть доступна во всех населенных пунктах региона. 

«На первый взгляд, небольшая цифра: 4,5 тысячи человек из более 4 миллионов жителей Ростовской области не имеют сотовой связи. Сегодня в 1100 населенных пунктах региона обеспечена мобильная связь, и, по оценкам операторов, она прибыльна. В оставшихся 18 строительство сетей для сотовых компаний убыточно. Я бывал в таких поселках, например, в Тарасовском районе, где минувшей осенью были природные пожары. Люди просили о качественной связи, для них это имеет жизненно важное значение. Да, эти территории требуют особого приложения усилий. Прошу проработать вопрос с операторами сотовой связи», — отметил губернатор. 

По мнению главы Ростовской области, решить эти вопросы можно только через меры поддержки для операторов сотовой связи.

Сегодня покрытие сотовой связью Ростовской области составляет 90 процентов всех территорий. По развитию сотовой инфраструктуры в РФ регион уверено занимает пятое место.

Ранее ФАН сообщал, что федеральная антимонопольная служба РФ одобрила заключение соглашения по построению сетей стандарта 5G между «Ростелекомом», «Башинформсвязью», «Вымпелкомом» и «Мегафоном».

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