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24 мая 20:53
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новостей
20:52
Армия
Спецназовцы из России и Сербии уничтожили «террористов» в ходе учений на Балканах
20:51
Экономика
Чистая прибыль российских банков в апреле составила 202 млрд рублей
20:50
Армия
В Сети опубликовали видео соревнований разведчиков под Новосибирском
20:49
Происшествия
Трехлетний ребенок погиб после падения из окна квартиры в Волгоградской области
20:49
Экономика
Добыча угля в Хабаровском крае вырастет более чем на 40% в 2021 году
20:47
Происшествия
ФСБ обвинила санатории Крыма в незаконной легализации мигрантов
20:47
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте объяснила, почему сын не позвал ее на вечеринку в честь 30-летия
20:47
Африка
Бывшего директора внутренней разведки Алжира понизили до рядового
20:46
Экономика
Росстат оценил задолженность по зарплате в России
20:46
Происшествия
Ночная драка в Кингисеппе закончилась стрельбой и уголовным делом
20:45
Шоу-бизнес
Друзья раскрыли секрет семейного счастья Кейт Миддлтон и принца Уильяма
20:43
Армия
Осужденный за убийство журналистов в ДНР украинский военный вернулся на службу
20:42
Армия
MW: Россия готова дать жесткий отпор секретному космическому оружию Пентагона
20:40
Экономика
Число буровых установок в США продолжает расти
20:38
Происшествия
Фото аварии грузовика и фургона в Мособласти с тремя погибшими публикует ФАН
20:36
Общество
Стало известно о жизни звезд легендарного фильма «Брат» Алексея Балабанова
20:35
Армия
В США нашли повод задержать американские войска в Центральной Азии
20:35
Экономика
Размер депозита вырос у крупнейших банков в России
20:33
Экономика
Ленобласть намерена подписать на ПМЭФ соглашений на сумму свыше 1 трлн рублей
20:33
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Актер Воловенко объяснил, почему не хочет говорить о Екатерине Климовой
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Ксения Собчак порадовала поклонников новым фото с мужем

Шоу-бизнес
Ксения Собчак порадовала поклонников новым фото с мужем
Global Look Press  /  Nikolay Titov

Москва, 24 мая. Известная российская телеведущая Ксения Собчак порадовала поклонников новой фотографией с супругом Константином Богомоловым. Кадр собрал восторженные отзывы подписчиков.

Знаменитость показала на своей странице в Instagram фотографию, демонстрирующую семейную идиллию. На кадре супруги в одинаковых тельняшках смотрят друга на друга: режиссер с улыбкой наслаждается компанией своей смеющейся жены.

«Смотри на меня так всегда пожалуйста!» — подписала кадр 39-летняя Собчак.

Поклонники пришли в восторг от семейного фото Собчак и Богомолова. Некоторые отметили, что телеведущая расцвела, находясь рядом с режиссером.

«Совсем другая с Константином! Просто потрясающая, настоящая, счастливая!»;

«Счастье, когда есть человек, который всегда на тебя так смотрит»;

«Все не понимала этого брака. Но, вы идеально смотритесь. Шикарные. И не о политике этот брак. Видимо, по любви», — пишут интернет-пользователи.

Ксения Собчак вышла замуж за Константина Богомолова в сентябре 2019 года. Для журналистки это второй брак. До отношений с Богомоловым у нее был союз с актером Максимом Виторганом, от которого звезда родила сына.

собчак фото богомолов
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Все новости / Шоу-бизнес / Ксения Собчак порадовала поклонников новым фото с мужем
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