Ксения Собчак порадовала поклонников новым фото с мужем

Москва, 24 мая. Известная российская телеведущая Ксения Собчак порадовала поклонников новой фотографией с супругом Константином Богомоловым. Кадр собрал восторженные отзывы подписчиков.

Знаменитость показала на своей странице в Instagram фотографию, демонстрирующую семейную идиллию. На кадре супруги в одинаковых тельняшках смотрят друга на друга: режиссер с улыбкой наслаждается компанией своей смеющейся жены.

«Смотри на меня так всегда пожалуйста!» — подписала кадр 39-летняя Собчак.

Поклонники пришли в восторг от семейного фото Собчак и Богомолова. Некоторые отметили, что телеведущая расцвела, находясь рядом с режиссером.

«Совсем другая с Константином! Просто потрясающая, настоящая, счастливая!»; «Счастье, когда есть человек, который всегда на тебя так смотрит»; «Все не понимала этого брака. Но, вы идеально смотритесь. Шикарные. И не о политике этот брак. Видимо, по любви», — пишут интернет-пользователи.

Ксения Собчак вышла замуж за Константина Богомолова в сентябре 2019 года. Для журналистки это второй брак. До отношений с Богомоловым у нее был союз с актером Максимом Виторганом, от которого звезда родила сына.