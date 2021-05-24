Новую систему оплаты труда медработников планируется внедрить с 1 ноября

Москва, 24 мая. Внедрение пилотного проекта по переводу врачей, среднего и младшего медицинского персонала на новую систему оплаты труда запланировано в России с 1 ноября.

Проект постановления правительства разработан Минтрудом и Минздравом. Соответствующий документ внесен на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Президент России Владимир Путин неоднократно указывал на существенную разницу в заработных платах руководителей медицинских учреждений и рядовых работников, передает «Российская газета».

Зачастую размер оклада сотрудников в большей степени зависит от решений, принимаемых главами больниц. Многие российские регионы предоставили учреждениям право самостоятельно устанавливать уровень заработной платы. Ежемесячная оплата труда для врачей всех специализаций составляет в среднем 91,7 тысячи рублей. Для среднего медперсонала значение находится на уровне 47 тысяч рублей, младшего медперсонала — 41 тысяча рублей.

Зампред комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Валентина Кабанова ранее сообщила, что профессиями будущего станут специалисты IT-сферы и инженеры.