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24 мая 20:53
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20:52
Армия
Спецназовцы из России и Сербии уничтожили «террористов» в ходе учений на Балканах
20:51
Экономика
Чистая прибыль российских банков в апреле составила 202 млрд рублей
20:50
Армия
В Сети опубликовали видео соревнований разведчиков под Новосибирском
20:49
Происшествия
Трехлетний ребенок погиб после падения из окна квартиры в Волгоградской области
20:49
Экономика
Добыча угля в Хабаровском крае вырастет более чем на 40% в 2021 году
20:47
Происшествия
ФСБ обвинила санатории Крыма в незаконной легализации мигрантов
20:47
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте объяснила, почему сын не позвал ее на вечеринку в честь 30-летия
20:47
Африка
Бывшего директора внутренней разведки Алжира понизили до рядового
20:46
Экономика
Росстат оценил задолженность по зарплате в России
20:46
Происшествия
Ночная драка в Кингисеппе закончилась стрельбой и уголовным делом
20:45
Шоу-бизнес
Друзья раскрыли секрет семейного счастья Кейт Миддлтон и принца Уильяма
20:43
Армия
Осужденный за убийство журналистов в ДНР украинский военный вернулся на службу
20:42
Армия
MW: Россия готова дать жесткий отпор секретному космическому оружию Пентагона
20:40
Экономика
Число буровых установок в США продолжает расти
20:38
Происшествия
Фото аварии грузовика и фургона в Мособласти с тремя погибшими публикует ФАН
20:36
Общество
Стало известно о жизни звезд легендарного фильма «Брат» Алексея Балабанова
20:35
Армия
В США нашли повод задержать американские войска в Центральной Азии
20:35
Экономика
Размер депозита вырос у крупнейших банков в России
20:33
Экономика
Ленобласть намерена подписать на ПМЭФ соглашений на сумму свыше 1 трлн рублей
20:33
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Актер Воловенко объяснил, почему не хочет говорить о Екатерине Климовой
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Новую систему оплаты труда медработников планируется внедрить с 1 ноября

Экономика
Новую систему оплаты труда медработников планируется внедрить с 1 ноября
Агенство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 24 мая. Внедрение пилотного проекта по переводу врачей, среднего и младшего медицинского персонала на новую систему оплаты труда запланировано в России с 1 ноября.

Проект постановления правительства разработан Минтрудом и Минздравом. Соответствующий документ внесен на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Президент России Владимир Путин неоднократно указывал на существенную разницу в заработных платах руководителей медицинских учреждений и рядовых работников, передает «Российская газета».

Зачастую размер оклада сотрудников в большей степени зависит от решений, принимаемых главами больниц. Многие российские регионы предоставили учреждениям право самостоятельно устанавливать уровень заработной платы. Ежемесячная оплата труда для врачей всех специализаций составляет в среднем 91,7 тысячи рублей. Для среднего медперсонала значение находится на уровне 47 тысяч рублей, младшего медперсонала — 41 тысяча рублей.

Зампред комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Валентина Кабанова ранее сообщила, что профессиями будущего станут специалисты IT-сферы и инженеры.

зарплата медучреждения оплата труда медперсонал
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Все новости / Экономика / Новую систему оплаты труда медработников планируется внедрить с 1 ноября
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