В Национальном центре помощи детям назвали главные причины пропажи несовершеннолетних

В последнее время все больше детей младшего школьного возраста покидают свое место проживания. О тревожной тенденции, которую отмечают эксперты, в интервью ФАН рассказала председатель попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская. В Международный день пропавших детей, который отмечается во многих странах мира 25 мая, она дала 11 советов родителям, как предотвратить трагедию, а также назвала основные причины, по которым юные россияне попадают в сводки пропавших.

«Основной причиной пропажи несовершеннолетних в России уже на протяжении пяти-шести лет становятся самовольные уходы детей и подростков из дома или детских учреждений», — рассказала Елена Мильская.

Собеседница ФАН отметила, что сегодня слаженная работа правоохранительных органов и волонтеров позволяет в большинстве случаев вернуть пропавшего ребенка домой в течение трех дней. За 2020 год было зарегистрировано 3629 сообщений о пропаже детей. При этом 3576 детей, то есть 98,6% пропавших, были найдены.

«С точки зрения статистики, показатели не выглядят ужасающими, но когда мы говорим о детях, то даже один пропавший ребенок — это уже слишком много и большое горе для любой семьи. Поэтому проблема пропажи детей стоит достаточно остро», — отметила эксперт.

По словам председателя попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, ребенок, как правило, не осознает серьезности своего поступка, для него уход из дома — это форма протеста.

«В этот момент он не думает об опасностях, которые подстерегают на территории города или в лесной местности. Поэтому наши волонтеры работают с такими детьми, чтобы не допустить их повторного побега из дома», — пояснила Мильская.

Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям создал учебный центр «Найти ребенка», который совместно с Российским университетом спецназа разработал уникальную учебную программу для участников поисковых отрядов: добровольцы осваивают принципы работы со специальной техникой, оказания первой помощи пострадавшим. Волонтеры центра участвуют в поисковых операциях совместно с сотрудниками полиции, МЧС и Следственного комитета России. Поисковая работа на местности дополняется размещением информации в интернете. В свободное от поисков время волонтеры посещают школы и проводят профилактические беседы с учащимися, предупреждая их о возможных опасностях.

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При этом, по словам Елены Мильской, сегодня не существует комплексной системы помощи семьям, чьих детей так и не удалось найти.

«На государственном уровне помощь родителям, которые столкнулись с подобной бедой, практически не предоставляется, они остаются один на один со своим горем. Многим людям требуется психологическая реабилитация, поскольку они не знают, что происходит с их ребенком, жив ли он», — пояснила эксперт.

Елена Мильская также дала 11 советов родителям по предотвращению пропажи детей.

1. Везде берите с собой фотографию ребенка.

«Непосредственно перед входом в места массового скопления людей фотографируйте ребенка на сотовый телефон, скажите, что это игра такая. Если ребенок потеряется, у вас будет самая свежая фотография именно в той одежде, в которой он потерялся», — пояснила Елена Мильская.

2. На отдыхе за границей необходимо всегда иметь при себе документы, подтверждающие родство с ребенком.

3. Одевайте ребенка в яркие вещи. Это поможет быстрее заметить его в толпе. Полезным дополнением станут пришитые к одежде метки с указанием имени и фамилии, телефон для связи и медикаментозными противопоказаниями. Эту роль может исполнить и брелок-напоминалка с именем ребенка и сотовым телефоном родителей. В отпуске нелишней будет визитная карточка отеля с анкетными данными ребенка в кармане его куртки.

4. Не выводите ребенка в места скопления людей в дорогих вещах и с ценностями.

«Плейер, айпод, дорогой телефон, золотое украшение, броская и дорогая одежда — любой предмет из этого списка может оказаться чересчур притягательным объектом криминального посягательства», — пояснила представитель Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.

5. В магазинах, торговых центрах, на площадях договоритесь с ребенком о месте встречи, если он вдруг потеряется. Обсудите, что он должен делать, если потеряется: громко позвать родителей и немного подождать; обратиться за помощью к взрослым (к полицейскому, продавцу, охраннику, женщине с детьми); назвать свое имя, фамилию, адрес проживания или дать визитку с необходимой информацией.

«Маленькие дети должны четко уяснить и запомнить: если потерялся — стой там, где стоишь. Родители же в первую очередь должны «пойти назад по своим следам» — тем же маршрутом, каким пришли до момента обнаружения исчезновения ребенка. Если вы заметили ребенка, не зовите его, постарайтесь не терять его из виду и начните продвигаться к нему. После того как вы нашли друг друга, не обрушивайтесь на ребенка, ругая его за неправильное поведение, лучше разберите с ним ошибки, которые были допущены», — посоветовала эксперт.

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6. Объясните ребенку, что ему ни в коем случае не следует ничего брать у незнакомых людей, садиться к ним в машину или идти с ними в малолюдное место. Подросток должен знать, что никогда не следует перемещаться автостопом.

«Если же кто-то попытается заманить в машину силой, затаскивать в малолюдное место или просто следить, нужно громко кричать и звать на помощь», — подчеркнула Мильская.

7. Ребенок должен быть готов, что от него будут просить «помощи» незнакомые люди: от банального «помоги найти в кустах котенка» до изощренного «там на дороге мальчик под машину попал».

«Если мы хотим, чтобы в ребенке были воспитаны доброта и отзывчивость, лучше учить его следующим образом: «Если просят помощи, иди к другим людям и говори, что тому человеку нужна помощь». То есть помоги, но не сам, а обратившись к знакомому тебе взрослому», — пояснила эксперт.

8. Объясните ребенку, что никто не имеет права касаться любых частей его тела, особенно половых органов.

9. Ребенок никогда не должен играть в пустынных зданиях и изолированных районах. Необходимо избегать передвижений через пустые парки, поля или аллеи.

10. Уходя куда бы то ни было, ребенок или подросток должен оставлять информацию о себе: с кем, когда, куда, до какого времени.

11. Периодически играйте с ребенком в ролевые игры, изображая чужого человека, который куда-то его заманивает. Так малыш научится отказывать незнакомым людям и обращаться за помощью.

Международный день пропавших детей является одновременно праздником в честь тех, кого удалось найти, и днем памяти тех, кто так и не вернулся домой. 25 мая 1979 года в США бесследно исчез шестилетний мальчик Эвиан Пейтс. Он вышел из дома утром и пропал по дороге к остановке, где должен был сесть в школьный автобус. Его так и не нашли. В 1983 году эта дата стала Национальным днем пропавших детей в США, а в 2010 году получила международный статус. Символом этого дня считается синяя незабудка.