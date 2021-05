Власти cамопровозглашенной Республики Косово пытаются отобрать у Сербии православные святыни

Во Всемирный день культурного разнообразия, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ЮНЕСКО, премьер-министр, президент и спикер парламента самопровозглашенной Республики Косово направили письмо в организацию с требованием вычеркнуть из списка памятников, находящихся под угрозой исчезновения, четыре сербских православных монастыря на территории края. В том числе, в заявлении албанское руководство озвучило свою позицию по статусу монастыря Високие Дечаны и подчеркнуло, что подобные действия направлены на «защиту культурного наследия и культурных прав всех общин, проживающих в Косово».

Косовские чиновники также потребовали возложить обязанность по охране четырех памятников на самопровозглашенное государство, так как Сербия «не имеет фактического или юридического контроля над ними и, следовательно, не может выполнять свои обязательства перед ЮНЕСКО».

А в заключении письма они выражают готовность Косово вступить в ЮНЕСКО. «Мы считаем, что невозможность присоединения в 2015 году из-за недостатка всего нескольких голосов не должна превращаться в долгосрочное наказание для Косово», - написал Курти на своей странице в Facebook и приложил скриншоты письма.

С марта в социальных сетях и СМИ было опубликовано несколько писем косовских официальных лиц, содержащих протесты против включения древнего монастыря Высокие Дечаны (храм построен в первой половине ХIV века – прим. ред.) в список семи европейских культурных памятников, наиболее подверженных угрозе исчезновения. Этот рейтинг составила организация «Europa Nostra».

Также в письме говорится о том, что Национальный музей в Белграде должен вернуть 1246 музейных экспонатов музею Приштины.

При этом на днях послы «Квинты» (группа стран, включая США, Великобританию, Францию, Италию и Германию), а также представители Рашко-Призренской епархии отметили пятую годовщину принятия окончательного конституционного решения о возвращении 24 га земель, принадлежащих монастырю Високие Дечаны, которое власти самопровозглашенной республики до сих пор не реализовали. Как и в предыдущие годы, дипломаты вновь призвали албанские институты выполнить решение суда, подчеркнув, что это станет проверкой эффективности их работы. На это заявление официальные представители Косово пока не дали ответа, но содружество историков Али Хадри еще раз призвало власти не выполнять это решение, потому что ситуация «хрупкая» и «его реализация приведет к ухудшению обстановки». Также мэр Дечани Башким Рамосай в заявлении для СМИ подчеркнул, что он не будет выполнять решение суда.

Данное письмо вызвало бурную реакцию официального Белграда. По данным сербского Министерства культуры, интерес Приштины к культуре мотивирован попыткой сфабриковать свою идентичность и узурпировать многовековые сербские традиции.

Глава правительства Сербии Ана Брнабич заявила, что письмо, направленное представителям ЮНЕСКО Альбином Курти, было кульминацией лицемерия и цинизма.

Брнабич заявила, что в письме Курти говорится о сербском культурном и религиозном наследии и монастырях как о наследии самопровозглашенного государства Косово.

Директор Канцелярии по Косово и Метохии Петар Петкович также заявил, что Альбин Курти рассматривает сербские церкви и монастыри в Косово и Метохии исключительно в контексте истории Албании и албанизации сербских культурных ценностей. Просьба официальных лиц Приштины исключить сербское наследие в Косово и Метохии из объектов международной охраны является последней агрессивной кампанией Приштины.

По словам Петковича, Альбин Курти и иные представители власти «хотят представить Косово как «оазис мира».

Представители СПЦ также выступили с негодованием по поводу подобных заявлений албанских властей. Так, Епископ Рашский и Призренский Феодосий выразил глубокое разочарование отсутствием какой-либо конструктивной и компромиссной реакции со стороны косовских институтов по случаю пятой годовщины неисполнения решения Конституционного суда Косово о признании собственности монастыря Високие Дечаны.

Кроме того, министр территориального планирования Либурн Алиу открыто заявил, что выступает против строительства объездной дороги вокруг охраняемой зоны у этой древней обители, хотя по всем нормам дорожные пути не должны проходить рядом с памятниками архитектуры.

В эксклюзивном комментарии специальному корреспонденту международной редакции Федерального агентства новостей на Балканах ситуацию прокомментировал Неманья Старович.

Эксперт указал на то, что Косово и Метохия представляет собою колыбель сербского государства, о чем свидетельствуют более 1300 церквей, монастырей и других объектов сербского культурного наследия, многие из которых построены в Средние века. Однако после выхода сербских властей из Косово и Метохии в 1999 году. и установления международного управления над южной провинцией, албанские экстремисты разрушили около 150 сербских церквей и монастырей, а 250 000 сербов и других неалбанцев были изгнаны из своих домов и по сей день им не дают возможности вернуться или вернуть свою собственность.

My #map of destroyed and heavily damaged #Serb #Orthodox churches and monasteries by #Albanian separatist on #Kosovo & #Metohija in period of 1991-2004.



Today, #Albanians claim that those churches are their heritage.