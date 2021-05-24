Власти cамопровозглашенной Республики Косово пытаются отобрать у Сербии православные святыни

Во Всемирный день культурного разнообразия, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ЮНЕСКО, премьер-министр, президент и спикер парламента самопровозглашенной Республики Косово направили письмо в организацию с требованием вычеркнуть из списка памятников, находящихся под угрозой исчезновения, четыре сербских православных монастыря на территории края. В том числе, в заявлении албанское руководство озвучило свою позицию по статусу монастыря Високие Дечаны и подчеркнуло, что подобные действия направлены на «защиту культурного наследия и культурных прав всех общин, проживающих в Косово».

«От имени институтов Республики Косово мы сформулировали некоторые конкретные требования. Мы просим исключить четыре косовских памятника, внесенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО (монастырь Високие Дечаны, Печскую Патриархию, монастырь Грачаница и церковь Св. Параскевы Пятницы в Призрене), из категории находящихся под угрозой исчезновения. Ситуация с безопасностью в Косово полностью изменилась с 2006 года, когда эти памятники были признаны таковыми. Мы предлагаем обратить внимание на устаревшую терминологию, поскольку в отчетах ЮНЕСКО по-прежнему упоминаются «Автономный край Косово» (ныне Республика Косово) и «Временные институты самоуправления в Приштине» (уже государственные институты Республики Косово)», – написал Альбин Курти на своей странице в Facebook и приложил скриншоты письма.

Косовские чиновники также потребовали возложить обязанность по охране четырех памятников на самопровозглашенное государство, так как Сербия «не имеет фактического или юридического контроля над ними и, следовательно, не может выполнять свои обязательства перед ЮНЕСКО».

А в заключении письма они выражают готовность Косово вступить в ЮНЕСКО. «Мы считаем, что невозможность присоединения в 2015 году из-за недостатка всего нескольких голосов не должна превращаться в долгосрочное наказание для Косово», - написал Курти на своей странице в Facebook и приложил скриншоты письма.

С марта в социальных сетях и СМИ было опубликовано несколько писем косовских официальных лиц, содержащих протесты против включения древнего монастыря Высокие Дечаны (храм построен в первой половине ХIV века – прим. ред.) в список семи европейских культурных памятников, наиболее подверженных угрозе исчезновения. Этот рейтинг составила организация «Europa Nostra».

Также в письме говорится о том, что Национальный музей в Белграде должен вернуть 1246 музейных экспонатов музею Приштины.

«Мы хотели бы напомнить вам, что Сербия открыто выступала против членства Косово в ЮНЕСКО в 2015 году. Сербия продолжает незаконно хранить вывезенную археологическую и этнологическую коллекцию Косово, что является полным нарушением Конвенции ЮНЕСКО о запрещении и предотвращении незаконного ввоза, вывоза и передачи собственности на культурные ценности. Самый тяжелый удар был нанесен во время войны 1998–1999 годов, когда сербские силы повредили и уничтожили тысячи объектов культурного наследия Косово. И после всего этого не было принятия ответственности, извинений и компенсации со стороны Сербии, а только усиление борьбы другими средствами, включая использование культурного наследия в политических целях», – говорится в послании.

При этом на днях послы «Квинты» (группа стран, включая США, Великобританию, Францию, Италию и Германию), а также представители Рашко-Призренской епархии отметили пятую годовщину принятия окончательного конституционного решения о возвращении 24 га земель, принадлежащих монастырю Високие Дечаны, которое власти самопровозглашенной республики до сих пор не реализовали. Как и в предыдущие годы, дипломаты вновь призвали албанские институты выполнить решение суда, подчеркнув, что это станет проверкой эффективности их работы. На это заявление официальные представители Косово пока не дали ответа, но содружество историков Али Хадри еще раз призвало власти не выполнять это решение, потому что ситуация «хрупкая» и «его реализация приведет к ухудшению обстановки». Также мэр Дечани Башким Рамосай в заявлении для СМИ подчеркнул, что он не будет выполнять решение суда.

Данное письмо вызвало бурную реакцию официального Белграда. По данным сербского Министерства культуры, интерес Приштины к культуре мотивирован попыткой сфабриковать свою идентичность и узурпировать многовековые сербские традиции.

Глава правительства Сербии Ана Брнабич заявила, что письмо, направленное представителям ЮНЕСКО Альбином Курти, было кульминацией лицемерия и цинизма.

«Монастыри находятся под постоянным присмотром КФОР, особенно Высокие Дечаны. Их безопасность находится под вопросом, к тому же есть и постоянное давление на Сербскую православную церковь в крае», - отметила премьер-министр.

Брнабич заявила, что в письме Курти говорится о сербском культурном и религиозном наследии и монастырях как о наследии самопровозглашенного государства Косово.

«Мы не должны исключать, что в конце концов они попытаются создать что-то схожее с Черногорской православной церковью Мираша Дедеича (НПО, зарегистрированная в Черногории – прим.ред) на территории Косово и Метохии, свою церковь. Но мы готовы к этому», - подчеркнула премьер-министр.

Директор Канцелярии по Косово и Метохии Петар Петкович также заявил, что Альбин Курти рассматривает сербские церкви и монастыри в Косово и Метохии исключительно в контексте истории Албании и албанизации сербских культурных ценностей. Просьба официальных лиц Приштины исключить сербское наследие в Косово и Метохии из объектов международной охраны является последней агрессивной кампанией Приштины.

По словам Петковича, Альбин Курти и иные представители власти «хотят представить Косово как «оазис мира».

Федеральное агентство новостей /

«Это совершенно лицемерный образ действий Приштины и обман международного сообщества. Когда Курти говорит, что Приштина знает, как сохранить сербские церкви, я хочу напомнить общественности о том, что с 1999 года там было сожжено и уничтожено более 135 церквей и монастырей», - подчеркнул глава Канцелярии.

Представители СПЦ также выступили с негодованием по поводу подобных заявлений албанских властей. Так, Епископ Рашский и Призренский Феодосий выразил глубокое разочарование отсутствием какой-либо конструктивной и компромиссной реакции со стороны косовских институтов по случаю пятой годовщины неисполнения решения Конституционного суда Косово о признании собственности монастыря Високие Дечаны.

Кроме того, министр территориального планирования Либурн Алиу открыто заявил, что выступает против строительства объездной дороги вокруг охраняемой зоны у этой древней обители, хотя по всем нормам дорожные пути не должны проходить рядом с памятниками архитектуры.

«Это означает, что министр Алиу, как сопредседатель Комиссии по охраняемым зонам, прямо отверг решение, которое его предшественник вместе со всеми другими членами Комиссии и мэром подписал в ноябре прошлого года. И это является пощечиной международному сообществу», - пояснил епископ.

В эксклюзивном комментарии специальному корреспонденту международной редакции Федерального агентства новостей на Балканах ситуацию прокомментировал Неманья Старович.

/ Федеральное агентство новостей

Эксперт указал на то, что Косово и Метохия представляет собою колыбель сербского государства, о чем свидетельствуют более 1300 церквей, монастырей и других объектов сербского культурного наследия, многие из которых построены в Средние века. Однако после выхода сербских властей из Косово и Метохии в 1999 году. и установления международного управления над южной провинцией, албанские экстремисты разрушили около 150 сербских церквей и монастырей, а 250 000 сербов и других неалбанцев были изгнаны из своих домов и по сей день им не дают возможности вернуться или вернуть свою собственность.

«Об истинном характере кампании преследования и разрушения, которую проводят против сербов, говорят данные о более чем 5 000 оскверненных или уничтоженных надгробий на сербских кладбищах на территории провинции. Таким образом, нет никаких сомнений в том, что конечная цель албанских экстремистов представляет собой не только преследование сербов Косово и Метохии, но и стирание всех следов сербского существования на этой святой земле. Помимо истребления и разрушения, используется историческая ассимиляция. Она представляет собой попытки бессовестного выдать сербское культурное наследие как историческое наследие албанского народа» , – подчеркнул госсекретарь.

Старович считает, что первым шагом в этом направлении будет создание отдельной церковной организации, о которой предупреждала и премьер-министр Сербии Ана Брнабич - по примеру черногорской модели, которая не имела успеха в Черногории. Такая «косовская» псевдо-церковь взяла бы на себя управление оставшимися сербскими церквями и монастырями, а затем оставила их на откуп албанским экстремистам.

«Именно поэтому чрезвычайно важно, чтобы, по крайней мере, самые большие и самые важные сербские монастыри в крае, хотя это неблагодарное дело – производить некую градацию святынь – оставались в списке объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Но только как сербские религиозные объекты наследия. Это предотвратило бы доступ албанских властей в это специализированное учреждение ООН. Насколько этот вопрос чувствительный, говорит и тот факт, что Приштина пытается присоединиться к ЮНЕСКО еще с 2015 года. Против выступают не только государства, которые отказываются признать незаконное провозглашение независимости так называемого Косово, но также и многие страны, которые, к сожалению, признали односторонний акт албанских сепаратистов 2008 года», – подчеркнул политик.

По словам Старовича, обращение властей Приштины к ЮНЕСКО об отмене охраны сербских монастырей, а также к организации Еuropa nostra особенно тревожно. Такие требования сами по себе ясно показывают настоящие намерения экстремистов, управляющих временными учреждениями самоуправления в Приштине, и то, какая судьба уготована сербским святыням, которые могут остаться без защиты. Мир увидел эту перспективу не только во время трагических событий 1999 года, но и во время мартовского погрома 2004 года.

Недавний запрос от албанского музея Косово о возмещении более 1000 археологических и этнографических артефактов, которые после событий 1999 года хранятся в Белграде, Старович оценивает как необоснованный, поскольку самопровозглашенное Косово не было и не может быть участником процесса наследования, как бывшие югославовские республики.