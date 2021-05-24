Хоккеисты РФ сенсационно уступили Словакии впервые за 17 лет: как это было

Российские хоккеисты оступились в третьем матче чемпионата мира по хоккею, который в данный момент проходит в Риге. Впервые за 17 лет сборная России по хоккею сенсационно проиграла команде Словакии, которая в последний раз побеждала нашу национальную команду в далеком 2004 году.

В целом россияне по игре не уступали словакам, в некоторых моментах, например по выигранным вбрасываниям и количеству ударов в створ, даже превосходили. Хоккеисты сборной России пытались быть активными в зоне соперника, но словацкие защитники действовали очень цепко и дисциплинированно, не позволяя россиянам лишнего. В первом периоде у нашей команды получилась продолжительная позиционная атака, которая вылилась в хороший бросок Максима Шалунова, но голкипер словаков Юлиус Гудачек не сплоховал и, несмотря на помехи в виде российских игроков, закрывающих обзор, надежно зафиксировал шайбу в ловушке. Российскому же вратарю Александру Самонову, отразившему броски Милоша Романа и Мариана Студенича, пришлось изрядно попотеть. На этом, пожалуй, опасные моменты закончились. Первый период завершился безголевой ничьей.

Global Look Press / Simon HastegÃ…Rd/Keystone Press Agency

В середине периода наша команда пропустила шайбу от Милоша Келемена. Вполне заслуженный гол словаков, которые в плотной и жесткой игре сумели размочить счет в матче. Впервые на этом турнире сборная России оказалась в роли догоняющего. Сразу же после пропущенной шайбы наша команда получила численное большинство и шанс оперативно отыграться. Предоставленной возможностью игроки воспользовались. Сергей Толчинский и Антон Слепышев доставили шайбу Александру Барабанову, который переправил ее в ворота соперника практически за девять минут до конца второй двадцатиминутки. За этим голом последовал опасный момент у ворот Самонова, но российский голкипер не позволил шайбе пересечь линию своих ворот. Вторая половина матча ознаменовалась вязкой игрой, это напряжение поспособствовало небольшой потасовке за 13 секунд до конца второго периода. Эмоции разгоряченных хоккеистов быстро улеглись, поэтому обошлось без удалений и штрафов. На перерыв команды, как и в первом периоде, ушли при равном счете, но уже обменявшись голами.

Global Look Press / Simon HastegÃ…Rd/Keystone Press Agency

К третьему периоду доминирования у какой-либо команды не было. Игра была практически равной, разве что россияне имели на два удара по воротам больше, чем соперники, словаки же меньше удалялись. В заключительном отрезке встречи сборные никуда не бежали, предпочитая осторожный хоккей. На десятой минуте мощным броском отличился Владислав Гавриков, но самоотверженные действия Гудачека позволили словакам сохранить счет. За 7,5 минут за довольно-таки спорный толчок соперника клюшкой схлопотал удаление Максим Шалунов. Словакам понадобилась практически минута, чтобы реализовать большинство. За 6 минут и 41 секунду до конца Мартин Гернат вывел словаков вперед. Россияне снова оказались в роли догоняющих, но спасать матч стало сложнее, так как противник играл осторожно и был сосредоточен на сохранении счета. За полторы минуты до конца основного времени россияне сняли вратаря и вшестером ринулись к воротам соперника. В отчаянных попытках догнать словаков за минуту и секунду до конца россияне пропустили шайбу в пустые ворота. Победный и заключительный гол этой встречи на счету Марека Далога.

Global Look Press / Simon HastegÃ…Rd/Keystone Press Agency

Таким образом, Словакия празднует третью победу подряд на этом мировом первенстве и занимает промежуточное 1 место в группе «А». Россия, пока не поздно, разбирает неудачную игру, анализирует ошибки и делает выводы перед следующими матчами, в которых цена ошибки будет значительно выше. Следующий матч сборная России проведет 26 мая против команды Дании.