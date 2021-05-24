Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
24 мая 23:51
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
23:47
Происшествия
Пьяный мужчина до смерти избил бабушку сожительницы в Кировской области
23:46
Общество
Трансляцию Евровидения на Первом канале посмотрели более 20 млн зрителей
23:42
Общество
Бесплатное медицинское обследование стало доступно жителям Тверской области
23:26
Наука
Сэндвич с беконом подтолкнул ученых из США на технический прорыв
23:24
Шоу-бизнес
«Выходили, как к доске»: Бузова раскритиковала участниц шоу «Ты топ-модель»
23:12
Общество
Сыр и попкорн включили в список вредных продуктов для гипертоников
23:11
Общество
Бастрыкин провел совещание по вопросу дальнейшей работы СЭЦ СК России
23:08
Шоу-бизнес
Эвелина Бледанс воссоединилась с отцом своего особенного малыша
23:00
Спорт
Хоккеисты РФ сенсационно уступили Словакии впервые за 17 лет: как это было
22:53
Общество
ВОЗ наградила Минздрав России за вклад в борьбу с курением
22:41
Политика
Госдума РФ ответила на планы Великобритании ввести санкции против «СП-2»
22:23
Общество
Вылет самолета Москва — Псков задерживается на несколько часов
22:19
Общество
Вузы России начали готовиться к дистанционному формату приема документов
22:14
Весь мир
«ФАН повсюду»: топливный кризис и смена протестной повестки в США
22:00
Общество
Рефату Чубарову может грозить депортация в Россию в случае осуждения в Крыму
21:58
Происшествия
Белорусские издания выложили видео допроса Романа Протасевича
21:51
Общество
Дезертирами ВСУ займется контрразведка СБУ
21:48
Политика
В Госдуме РФ назвали условия нормализации отношений с Литвой 
21:44
Общество
Принц Гарри впал в отчаяние из-за переезда в США и вынужден врать СМИ
21:30
Африка
Главы ЦАР и Нигерии встретились и обсудили возможности для укрепления сотрудничества
Все новости
24 мая 23:51
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
23:47
Происшествия
Пьяный мужчина до смерти избил бабушку сожительницы в Кировской области
23:46
Общество
Трансляцию Евровидения на Первом канале посмотрели более 20 млн зрителей
23:42
Общество
Бесплатное медицинское обследование стало доступно жителям Тверской области
23:26
Наука
Сэндвич с беконом подтолкнул ученых из США на технический прорыв
23:24
Шоу-бизнес
«Выходили, как к доске»: Бузова раскритиковала участниц шоу «Ты топ-модель»
23:12
Общество
Сыр и попкорн включили в список вредных продуктов для гипертоников
23:11
Общество
Бастрыкин провел совещание по вопросу дальнейшей работы СЭЦ СК России
23:08
Шоу-бизнес
Эвелина Бледанс воссоединилась с отцом своего особенного малыша
23:00
Спорт
Хоккеисты РФ сенсационно уступили Словакии впервые за 17 лет: как это было
22:53
Общество
ВОЗ наградила Минздрав России за вклад в борьбу с курением
22:41
Политика
Госдума РФ ответила на планы Великобритании ввести санкции против «СП-2»
22:23
Общество
Вылет самолета Москва — Псков задерживается на несколько часов
22:19
Общество
Вузы России начали готовиться к дистанционному формату приема документов
22:14
Весь мир
«ФАН повсюду»: топливный кризис и смена протестной повестки в США
22:00
Общество
Рефату Чубарову может грозить депортация в Россию в случае осуждения в Крыму
21:58
Происшествия
Белорусские издания выложили видео допроса Романа Протасевича
21:51
Общество
Дезертирами ВСУ займется контрразведка СБУ
21:48
Политика
В Госдуме РФ назвали условия нормализации отношений с Литвой 
21:44
Общество
Принц Гарри впал в отчаяние из-за переезда в США и вынужден врать СМИ
21:30
Африка
Главы ЦАР и Нигерии встретились и обсудили возможности для укрепления сотрудничества
Все новости

Хоккеисты РФ сенсационно уступили Словакии впервые за 17 лет: как это было

Спорт
Хоккеисты РФ сенсационно уступили Словакии впервые за 17 лет: как это было
Global Look Press  /  Simon HastegÃ…Rd/Keystone Press Agency

Российские хоккеисты оступились в третьем матче чемпионата мира по хоккею, который в данный момент проходит в Риге. Впервые за 17 лет сборная России по хоккею сенсационно проиграла команде Словакии, которая в последний раз побеждала нашу национальную команду в далеком 2004 году.

В целом россияне по игре не уступали словакам, в некоторых моментах, например по выигранным вбрасываниям и количеству ударов в створ, даже превосходили. Хоккеисты сборной России пытались быть активными в зоне соперника, но словацкие защитники действовали очень цепко и дисциплинированно, не позволяя россиянам лишнего. В первом периоде у нашей команды получилась продолжительная позиционная атака, которая вылилась в хороший бросок Максима Шалунова, но голкипер словаков Юлиус Гудачек не сплоховал и, несмотря на помехи в виде российских игроков, закрывающих обзор, надежно зафиксировал шайбу в ловушке. Российскому же вратарю Александру Самонову, отразившему броски Милоша Романа и Мариана Студенича, пришлось изрядно попотеть. На этом, пожалуй, опасные моменты закончились. Первый период завершился безголевой ничьей.

Хоккеисты РФ сенсационно уступили Словакии впервые за 17 лет: как это было
Global Look Press  / Simon HastegÃ…Rd/Keystone Press Agency

В середине периода наша команда пропустила шайбу от Милоша Келемена. Вполне заслуженный гол словаков, которые в плотной и жесткой игре сумели размочить счет в матче. Впервые на этом турнире сборная России оказалась в роли догоняющего. Сразу же после пропущенной шайбы наша команда получила численное большинство и шанс оперативно отыграться. Предоставленной возможностью игроки воспользовались. Сергей Толчинский и Антон Слепышев доставили шайбу Александру Барабанову, который переправил ее в ворота соперника практически за девять минут до конца второй двадцатиминутки. За этим голом последовал опасный момент у ворот Самонова, но российский голкипер не позволил шайбе пересечь линию своих ворот. Вторая половина матча ознаменовалась вязкой игрой, это напряжение поспособствовало небольшой потасовке за 13 секунд до конца второго периода. Эмоции разгоряченных хоккеистов быстро улеглись, поэтому обошлось без удалений и штрафов. На перерыв команды, как и в первом периоде, ушли при равном счете, но уже обменявшись голами.

Хоккеисты РФ сенсационно уступили Словакии впервые за 17 лет: как это было
Global Look Press  / Simon HastegÃ…Rd/Keystone Press Agency

К третьему периоду доминирования у какой-либо команды не было. Игра была практически равной, разве что россияне имели на два удара по воротам больше, чем соперники, словаки же меньше удалялись. В заключительном отрезке встречи сборные никуда не бежали, предпочитая осторожный хоккей. На десятой минуте мощным броском отличился Владислав Гавриков, но самоотверженные действия Гудачека позволили словакам сохранить счет. За 7,5 минут за довольно-таки спорный толчок соперника клюшкой схлопотал удаление Максим Шалунов. Словакам понадобилась практически минута, чтобы реализовать большинство. За 6 минут и 41 секунду до конца Мартин Гернат вывел словаков вперед. Россияне снова оказались в роли догоняющих, но спасать матч стало сложнее, так как противник играл осторожно и был сосредоточен на сохранении счета. За полторы минуты до конца основного времени россияне сняли вратаря и вшестером ринулись к воротам соперника. В отчаянных попытках догнать словаков за минуту и секунду до конца россияне пропустили шайбу в пустые ворота. Победный и заключительный гол этой встречи на счету Марека Далога.

Хоккеисты РФ сенсационно уступили Словакии впервые за 17 лет: как это было
Global Look Press  / Simon HastegÃ…Rd/Keystone Press Agency

Таким образом, Словакия празднует третью победу подряд на этом мировом первенстве и занимает промежуточное 1 место в группе «А». Россия, пока не поздно, разбирает неудачную игру, анализирует ошибки и делает выводы перед следующими матчами, в которых цена ошибки будет значительно выше. Следующий матч сборная России проведет 26 мая против команды Дании.

хоккей сборная россии чм-2021 по хоккею чемпионат мира по хокею россия-словакия
Комментировать
Самое популярное
Музыкальный критик объяснил «провал» Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 109695 23 мая 2021
Музыкальный критик объяснил «провал» Манижи на Евровидении
Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко
Политика 91596 24 мая 2021
Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Армия 86653 22 мая 2021
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Николаев восстал против Зеленского и курса на украинизацию
Украина 84340 22 мая 2021
Николаев восстал против Зеленского и курса на украинизацию
Политолог Мартынов назвал последствия задержания экс-редактора Nexta для Минска
Политика 54396 23 мая 2021
Политолог Мартынов назвал последствия задержания экс-редактора Nexta для Минска
Все новости / Спорт / Хоккеисты РФ сенсационно уступили Словакии впервые за 17 лет: как это было
Рейтинг@Mail.ru