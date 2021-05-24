Глава Еврокомиссии рассказала, кто попадет под санкции из-за инцидента с самолетом Ryanair

Брюссель, 24 мая. Санкции в отношении Белоруссии могут включать физические лица, организации и авиационный сектор, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Самолет Ryanair, который направлялся в Вильнюс, экстренно приземлился в Минске из-за сообщения о минировании. После приземления лайнера, правоохранители задержали одного из пассажиров. Им оказался Роман Протасевич, сооснователь Telegram-канала Nexta, который признан в Белоруссии экстремистским. В Европе и США раскритиковали власти Белоруссии и пообещали ввести санкции.

По словам главы ЕК, в санкционный список могут попасть некоторые граждане Белоруссии и белорусские компании.

Ранее сообщалось, что инцидент с рейсом Ryanair вызвал истерику у Запада. Заявления о том, что белорусская сторона якобы вынудила пилотов рейса Ryanair совершить посадку, являются необоснованными.