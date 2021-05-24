В Германии сравнили Евросоюз с одинокой женщиной в разорванном платье

Берлин, 24 мая. Европа еще несколько сотен лет назад была похожа на величественную королеву, но сегодня она больше напоминает одинокую женщину в разорванном платье.

Раньше расширение Евросоюза на восток сопровождалось положительными эмоциями. Однако вскоре присоединение новых стран стало происходить с долей сомнения, которая в будущем перерастет в доминирование или высокомерие. Теперь Запад не уверен в способности некоторых членов ЕС освоить ключевые принципы, выработанные Брюсселем не одно десятилетие назад, обратила внимание немецкая писательница Нора Боссонг.

«Отношение Европейского союза к Восточной Европе, как к падчерице, и проистекающий оттуда страх перед маргинализацией — реальная проблема», — отметила она в тексте для Der Tagesspiegel.

Неприязнь стран на периферии Евросоюза к Брюсселю может привести к возрождению этнического национализма. Этим вполне могут воспользоваться жадные до власти чиновники, которые не терпят возражений.

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Ранее руководство ЕС допустило закрытие воздушного пространства над Белоруссией. Причиной послужил инцидент с самолетом компании Ryanair в Минске. В связи с ЧП Брюссель вызвал для переговоров постпреда республики Александра Михневича, сообщает НСН.