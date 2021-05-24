Дополнительный пассажирский терминал появится в Новом Уренгое

Салехард, 24 мая. Работы по замене освещения стартовали в аэропорту Нового Уренгоя в Ямало-Ненецком автономном округе. Скоро здесь сдадут в эксплуатацию еще один терминал.

Они проводятся в рамках масштабной реконструкции комплекса. Пять лет назад в городе приступили к строительству нового пассажирского терминала. Сейчас строители закладывают основание под будущие телетрапы. На площадке работает турецкая компания.

Ожидается, что объект сдадут в конце следующего года, пишет «Ямал-Регион». Пропускная способность нового терминала существенно превысит текущие показатели. Здание станет настоящим украшением Нового Уренгоя, считают власти города.

Ямальцам ранее рассказали, о чем нужно помнить при пользовании интернетом. В Сети находится много опасной информации, к которой не стоит допускать детей. Взрослым стоит следить, какие данные ищут в интернете подростки, отмечают в СК по региону.