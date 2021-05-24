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24 мая 20:52
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:51
Экономика
Чистая прибыль российских банков в апреле составила 202 млрд рублей
20:50
Армия
В Сети опубликовали видео соревнований разведчиков под Новосибирском
20:49
Происшествия
Трехлетний ребенок погиб после падения из окна квартиры в Волгоградской области
20:49
Экономика
Добыча угля в Хабаровском крае вырастет более чем на 40% в 2021 году
20:47
Происшествия
ФСБ обвинила санатории Крыма в незаконной легализации мигрантов
20:47
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте объяснила, почему сын не позвал ее на вечеринку в честь 30-летия
20:47
Африка
Бывшего директора внутренней разведки Алжира понизили до рядового
20:46
Экономика
Росстат оценил задолженность по зарплате в России
20:46
Происшествия
Ночная драка в Кингисеппе закончилась стрельбой и уголовным делом
20:45
Шоу-бизнес
Друзья раскрыли секрет семейного счастья Кейт Миддлтон и принца Уильяма
20:43
Армия
Осужденный за убийство журналистов в ДНР украинский военный вернулся на службу
20:42
Армия
MW: Россия готова дать жесткий отпор секретному космическому оружию Пентагона
20:40
Экономика
Число буровых установок в США продолжает расти
20:38
Происшествия
Фото аварии грузовика и фургона в Мособласти с тремя погибшими публикует ФАН
20:36
Общество
Стало известно о жизни звезд легендарного фильма «Брат» Алексея Балабанова
20:35
Армия
В США нашли повод задержать американские войска в Центральной Азии
20:35
Экономика
Размер депозита вырос у крупнейших банков в России
20:33
Экономика
Ленобласть намерена подписать на ПМЭФ соглашений на сумму свыше 1 трлн рублей
20:33
Шоу-бизнес
Актер Воловенко объяснил, почему не хочет говорить о Екатерине Климовой
20:33
Армия
Видео посадки самолета ВКС РФ с белой медведицей на борту появилось в Сети
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Поляки не оценили планы Варшавы бороться с ПВО РФ «модными» БПЛА из Турции

Армия
Поляки не оценили планы Варшавы бороться с ПВО РФ «модными» БПЛА из Турции
baykardefence.com  /  BAYKAR

Варшава, 24 мая. Решение польского правительства закупить у Турции беспилотные летательные аппараты Bayraktar является данью моде, уверены эксперты из Польши.

Варшава намерена приобрести у Анкары беспилотники Bayraktar TB2, однако такая инициатива не пришлась по душе местным военным аналитикам, которые раскритиковали решение польских властей. По мнению обозревателя Яцека Шиминьского, покупка турецких БПЛА стала полной неожиданностью, так как никаких переговоров на эту тему не было, а потом резко появилась информация о том, что контракт уже подписан.

Польское оборонное ведомство не желает тратиться на собственные разработки, что и доказывается покупкой зарубежных беспилотников, отметил военный эксперт Михал Гайзлер. По его словам, решение Варшавы лишь ухудшит положение для отечественных компаний. По его мнению, подобный путь является самым легким для Министерства обороны Польши, однако он ведет в никуда.

Аналогичное мнение высказал и Михал Пекарский, который подчеркнул, что у страны имеются собственные производства. Он также уточнил, что турецкие БПЛА не интегрированы в национальную систему обороны. Эксперт подчеркнул, что не понятно, как Варшава собирается бороться с российскими комплексами противовоздушной обороны, если беспилотники приобретались для подобных целей, добавив, что руководство страны покупало Bayraktar из-за того, что это модно. Поляк не оценил планы Варшавы бороться с ПВО РФ «модными» БПЛА из Турции.

«Такое впечатление, что выводы о необходимости покупки были сделаны по той причине, что теперь это модно», — констатировал Пекарский.

Ранее украинские журналисты заявили, что ополчение Донецкой и Луганской народных республик научилось сбивать турецкие БПЛА Bayraktar TB2, принадлежащие ВСУ, ввиду чего их применение против бойцов ДНР и ЛНР является неэффективным.

польша турция бпла беспилотники bayraktar
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