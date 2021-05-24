Поляки не оценили планы Варшавы бороться с ПВО РФ «модными» БПЛА из Турции

Варшава, 24 мая. Решение польского правительства закупить у Турции беспилотные летательные аппараты Bayraktar является данью моде, уверены эксперты из Польши.

Варшава намерена приобрести у Анкары беспилотники Bayraktar TB2, однако такая инициатива не пришлась по душе местным военным аналитикам, которые раскритиковали решение польских властей. По мнению обозревателя Яцека Шиминьского, покупка турецких БПЛА стала полной неожиданностью, так как никаких переговоров на эту тему не было, а потом резко появилась информация о том, что контракт уже подписан.

Польское оборонное ведомство не желает тратиться на собственные разработки, что и доказывается покупкой зарубежных беспилотников, отметил военный эксперт Михал Гайзлер. По его словам, решение Варшавы лишь ухудшит положение для отечественных компаний. По его мнению, подобный путь является самым легким для Министерства обороны Польши, однако он ведет в никуда.

Аналогичное мнение высказал и Михал Пекарский, который подчеркнул, что у страны имеются собственные производства. Он также уточнил, что турецкие БПЛА не интегрированы в национальную систему обороны. Эксперт подчеркнул, что не понятно, как Варшава собирается бороться с российскими комплексами противовоздушной обороны, если беспилотники приобретались для подобных целей, добавив, что руководство страны покупало Bayraktar из-за того, что это модно. Поляк не оценил планы Варшавы бороться с ПВО РФ «модными» БПЛА из Турции.

«Такое впечатление, что выводы о необходимости покупки были сделаны по той причине, что теперь это модно», — констатировал Пекарский.

Ранее украинские журналисты заявили, что ополчение Донецкой и Луганской народных республик научилось сбивать турецкие БПЛА Bayraktar TB2, принадлежащие ВСУ, ввиду чего их применение против бойцов ДНР и ЛНР является неэффективным.