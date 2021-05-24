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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:51
Экономика
Чистая прибыль российских банков в апреле составила 202 млрд рублей
20:50
Армия
В Сети опубликовали видео соревнований разведчиков под Новосибирском
20:49
Происшествия
Трехлетний ребенок погиб после падения из окна квартиры в Волгоградской области
20:49
Экономика
Добыча угля в Хабаровском крае вырастет более чем на 40% в 2021 году
20:47
Происшествия
ФСБ обвинила санатории Крыма в незаконной легализации мигрантов
20:47
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте объяснила, почему сын не позвал ее на вечеринку в честь 30-летия
20:47
Африка
Бывшего директора внутренней разведки Алжира понизили до рядового
20:46
Экономика
Росстат оценил задолженность по зарплате в России
20:46
Происшествия
Ночная драка в Кингисеппе закончилась стрельбой и уголовным делом
20:45
Шоу-бизнес
Друзья раскрыли секрет семейного счастья Кейт Миддлтон и принца Уильяма
20:43
Армия
Осужденный за убийство журналистов в ДНР украинский военный вернулся на службу
20:42
Армия
MW: Россия готова дать жесткий отпор секретному космическому оружию Пентагона
20:40
Экономика
Число буровых установок в США продолжает расти
20:38
Происшествия
Фото аварии грузовика и фургона в Мособласти с тремя погибшими публикует ФАН
20:36
Общество
Стало известно о жизни звезд легендарного фильма «Брат» Алексея Балабанова
20:35
Армия
В США нашли повод задержать американские войска в Центральной Азии
20:35
Экономика
Размер депозита вырос у крупнейших банков в России
20:33
Экономика
Ленобласть намерена подписать на ПМЭФ соглашений на сумму свыше 1 трлн рублей
20:33
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Актер Воловенко объяснил, почему не хочет говорить о Екатерине Климовой
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В Мексике по итогам апреля за помощью обратилось рекордное количество беженцев

  /   Обновлено: 24 мая 2021 20:23
Латинская Америка
В Мексике по итогам апреля за помощью обратилось рекордное количество беженцев
Global Look Press  /  Office Of Inspector General

Мехико, 24 мая. В апреле в мексиканскую Комиссию помощи беженцам (Comar) обратилось 9,1 тыс. мигрантов, что является самым высоким месячным показателем за всю историю работы ведомства. Об этом сообщает издание El Carabobeno.

Всего за первый квартал текущего года Comar получила 31,8 тыс. ходатайств о предоставлении убежища, что на 75% превышает показатель за аналогичный период 2020 года (18,1 тыс.). Больше всего заявок от уроженцев Гондураса — 15,8 тыс., на втором месте Гаити — 4,3 тыс., затем идут Куба и Сальвадор — 3 тыс. и 2,4 тыс. Завершают список Венесуэла и Гватемала — 1,8 тыс. и 1,6 тыс. человек.

Комиссия помощи беженцам ожидает, что в этом году будет более 90 тыс. запросов, что превысит рекордный показатель 2019 года в 71,2 тыс. заявок.

Ранее правительство Мексики обещало обеспечить «упорядоченную и регулярную» миграцию, однако на сегодняшний день урегулировано только 6,7 тыс. дел, хотя по закону на их рассмотрение отводится не более 90 дней.

Миграционный кризис

Южная граница США и Мексика сейчас переживают серьезный гуманитарный кризис, связанный с наплывом беженцев из Гватемалы, Гондураса, Гаити и других стран. По итогам марта пограничные службы США задержали на границе 171,7 тыс. мигрантов, в том числе 18,8 тыс. детей. Эти показатели вдвое превышают февральские. Кроме того, в Америку прибывает все больше семей. В марте их было 53,5 тыс., что также в несколько раз выше февральских показателей.

Рост миграционных потоков напрямую связан с тем, что действующий президент Джо Байден аннулировал меры против нелегального переселения, принятые Дональдом Трампом. Позже американский лидер и высшие чиновники, занимающиеся вопросами миграции, призвали беженцев из государств Центральной Америки «не приближаться к границам США». Решение Байдена не депортировать несовершеннолетних мигрантов привело к росту числа детей-беженцев, которые самостоятельно переходят границу и остаются на американской территории.

мигранты мексика гондурас
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Все новости / Латинская Америка / В Мексике по итогам апреля за помощью обратилось рекордное количество беженцев
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