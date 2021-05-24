В Мексике по итогам апреля за помощью обратилось рекордное количество беженцев

Мехико, 24 мая. В апреле в мексиканскую Комиссию помощи беженцам (Comar) обратилось 9,1 тыс. мигрантов, что является самым высоким месячным показателем за всю историю работы ведомства. Об этом сообщает издание El Carabobeno.

Migrantes fijan su esperanza en un México con récord de solicitudes de asilo https://t.co/ErcOYeqYOS pic.twitter.com/V4Ot0quwuU — El Carabobeño (@el_carabobeno) May 23, 2021

Всего за первый квартал текущего года Comar получила 31,8 тыс. ходатайств о предоставлении убежища, что на 75% превышает показатель за аналогичный период 2020 года (18,1 тыс.). Больше всего заявок от уроженцев Гондураса — 15,8 тыс., на втором месте Гаити — 4,3 тыс., затем идут Куба и Сальвадор — 3 тыс. и 2,4 тыс. Завершают список Венесуэла и Гватемала — 1,8 тыс. и 1,6 тыс. человек.

Комиссия помощи беженцам ожидает, что в этом году будет более 90 тыс. запросов, что превысит рекордный показатель 2019 года в 71,2 тыс. заявок.

Ранее правительство Мексики обещало обеспечить «упорядоченную и регулярную» миграцию, однако на сегодняшний день урегулировано только 6,7 тыс. дел, хотя по закону на их рассмотрение отводится не более 90 дней.

Миграционный кризис

Южная граница США и Мексика сейчас переживают серьезный гуманитарный кризис, связанный с наплывом беженцев из Гватемалы, Гондураса, Гаити и других стран. По итогам марта пограничные службы США задержали на границе 171,7 тыс. мигрантов, в том числе 18,8 тыс. детей. Эти показатели вдвое превышают февральские. Кроме того, в Америку прибывает все больше семей. В марте их было 53,5 тыс., что также в несколько раз выше февральских показателей.

Рост миграционных потоков напрямую связан с тем, что действующий президент Джо Байден аннулировал меры против нелегального переселения, принятые Дональдом Трампом. Позже американский лидер и высшие чиновники, занимающиеся вопросами миграции, призвали беженцев из государств Центральной Америки «не приближаться к границам США». Решение Байдена не депортировать несовершеннолетних мигрантов привело к росту числа детей-беженцев, которые самостоятельно переходят границу и остаются на американской территории.