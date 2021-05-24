Физик оценил данные о надвигающемся на Землю солнечном шторме

Москва, 24 мая. Информация о мощном воздействии солнечной бури, которая надвигается на Землю, не соответствует действительности, считает доктор физико-математических наук Сергей Кузин.

Сообщения о том, что это явление 26 мая окажет на планету сильное влияние, появились в британском издании Express. Данные являются недостоверными, вероятно, люди даже не заметят очередной бури, рассказал Кузин.

«Я бы не сказал, что нас ждет какое-то чрезвычайно сильное по воздействию на Землю явление. Оно представляет интерес для физики, а обычные люди, скорее всего, ничего не заметят», — объяснил он в комментарии «Радио 1».

В то же время недалеко от Бермудских островов образовался шторм под названием «Ана». Он стал первым в этом сезоне атлантических ураганов, который получил имя, сообщили специалисты из Соединенных Штатов.