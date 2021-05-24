Высокопоставленный полицейский попался на взятке в городе Россошь

Воронеж, 24 мая. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении транспортного полицейского. Страж порядка подозревается во взяточничестве.

По версии правоохранителей, преступление совершил замруководителя линейного отделения полиции на ж/д станции Россошь. Фигурант за «вознаграждение» не принимал должные меры для расследования дел и раскрытия хищения у компании дизельного топлива. Сотрудник полиции задержан, ведется сбор доказательной базы.

На Сахалине под статью о коррупции попал сотрудник одной из колоний. За 200 тысяч рублей он добился изменения режима содержания для одного из уголовников, сообщал ФАН.