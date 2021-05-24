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24 мая 20:52
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:51
Экономика
Чистая прибыль российских банков в апреле составила 202 млрд рублей
20:50
Армия
В Сети опубликовали видео соревнований разведчиков под Новосибирском
20:49
Происшествия
Трехлетний ребенок погиб после падения из окна квартиры в Волгоградской области
20:49
Экономика
Добыча угля в Хабаровском крае вырастет более чем на 40% в 2021 году
20:47
Происшествия
ФСБ обвинила санатории Крыма в незаконной легализации мигрантов
20:47
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте объяснила, почему сын не позвал ее на вечеринку в честь 30-летия
20:47
Африка
Бывшего директора внутренней разведки Алжира понизили до рядового
20:46
Экономика
Росстат оценил задолженность по зарплате в России
20:46
Происшествия
Ночная драка в Кингисеппе закончилась стрельбой и уголовным делом
20:45
Шоу-бизнес
Друзья раскрыли секрет семейного счастья Кейт Миддлтон и принца Уильяма
20:43
Армия
Осужденный за убийство журналистов в ДНР украинский военный вернулся на службу
20:42
Армия
MW: Россия готова дать жесткий отпор секретному космическому оружию Пентагона
20:40
Экономика
Число буровых установок в США продолжает расти
20:38
Происшествия
Фото аварии грузовика и фургона в Мособласти с тремя погибшими публикует ФАН
20:36
Общество
Стало известно о жизни звезд легендарного фильма «Брат» Алексея Балабанова
20:35
Армия
В США нашли повод задержать американские войска в Центральной Азии
20:35
Экономика
Размер депозита вырос у крупнейших банков в России
20:33
Экономика
Ленобласть намерена подписать на ПМЭФ соглашений на сумму свыше 1 трлн рублей
20:33
Шоу-бизнес
Актер Воловенко объяснил, почему не хочет говорить о Екатерине Климовой
20:33
Армия
Видео посадки самолета ВКС РФ с белой медведицей на борту появилось в Сети
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Высокопоставленный полицейский попался на взятке в городе Россошь

Происшествия
Высокопоставленный полицейский попался на взятке в городе Россошь
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Степан Яцко

Воронеж, 24 мая. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении транспортного полицейского. Страж порядка подозревается во взяточничестве.

По версии правоохранителей, преступление совершил замруководителя линейного отделения полиции на ж/д станции Россошь. Фигурант за «вознаграждение» не принимал должные меры для расследования дел и раскрытия хищения у компании дизельного топлива. Сотрудник полиции задержан, ведется сбор доказательной базы.

На Сахалине под статью о коррупции попал сотрудник одной из колоний. За 200 тысяч рублей он добился изменения режима содержания для одного из уголовников, сообщал ФАН.

полиция взятка станция
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