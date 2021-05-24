В США объяснили, как Россия обернула идею сетецентрической войны против Вашингтона

Вашингтон, 24 мая. Американская доктрина сетецентрической войны обернулась против Вашингтона из-за успехов России, считают эксперты из Соединенных Штатов.

Работы по цифровизации вооружения и внедрению искусственного интеллекта в оборонную сферу ведутся не только в США, напомнил военный эксперт Патрик Такер в статье для Defense One, перевод которой приводит «ПолитРоссия». По его словам, инженерам из России также удалось добиться значительных результатов в области создания централизованной системы управления на море, суше, в космосе и киберпространстве, обернув идею сетецентрической войны против Вашингтона. По его словам, в течение длительного времени российские специалисты занимались внедрением технологий на основе ИИ в подобные системы.

Российские разработки поразительно схожи с идеями о сетецентрической войне, которые витают в Соединенных Штатах, подчеркнул Такер. Он напомнил, что в Пентагоне еще в 2017 году начали задумываться о концепции объединения воздушной и морской техники, а также беспилотников и солдат в единую сеть.

Российское военное руководство планирует реализовать сетецентрическую модель управления войсками на высшем уровне, считает автор статьи. По его мнению, потенциальным противникам Москвы стоит беспокоиться из-за этого.

«Интеграция искусственного интеллекта в ядерное командование убедит Соединенные Штаты, что первый удар, который может лишить Россию руководства, не уничтожит способность страны использовать ядерное оружие», — объяснил Такер.

Ранее глава российского министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что РФ приступила к серийному производству боевых роботов, оснащенных искусственным интеллектом.