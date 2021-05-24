Анастасия Волочкова назвала причину расставания со своим возлюбленным Олегом

Москва, 24 мая. Скандально известная балерина Анастасия Волочкова объяснила, почему рассталась со своим возлюбленным Олегом, которого долго скрывала от поклонников.

Отношения артистки и ее избранника продлились десять месяцев, и за это время у пары неоднократно возникали проблемы. Например, Волочкова и ее возлюбленный скандалили из-за ревности с его стороны. Однако конечную точку в романе знаменитости с мужчиной поставило совсем другое.

«Накопленные эмоции, разочарование в слабости Олега, в его слабоволии, невозможности найти компромисс...» — назвала причину расставания балерина в интервью «СтарХиту».

По словам артистки, влюбляясь, она отдает душу без остатка. Как отметила знаменитость, Олегу было удобно жить с успешной женщиной и ездить на дорогие курорты.

Однако в какой-то момент это стало неудобно для Волочковой, поскольку она хотела чувствовать такую же заботу о себе. Кроме того, балерина призналась, что не может жить без романтики, но Олег не устраивал ей сюрпризы и не любил дарить цветы, передает Пятый канал.

Анастасия Волочкова знаменита своими шпагатами, на которые она садится при любой возможности. Как рассказала сексолог-психолог Екатерина Киселева, у такого поведения балерины есть причина.