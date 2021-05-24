Экономист оценил вероятность снятия ряда ограничений с самозанятых россиян

Москва, 24 мая. Расширение круга деятельности, доступной для самозанятых, может стереть грань между ними и индивидуальными предпринимателями, считает экономист РАНХиГС Эмиль Мартиросян.

Снять часть ограничений с самозанятых россиян ранее предложили в аппарате бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Сейчас самозанятые не могут заниматься медицинской деятельностью и перевозкой пассажиров на легковых такси. Также они не имеют права продавать товары, подлежащие специальной маркировке.

Экономист считает, что эта мера приведет к выходу предпринимателей из тени. Однако вместе с этим будет расти не столько число самозанятых, сколько количество ИП, отметил эксперт в интервью Sputnik. По словам Мартиросяна, в результате часть самозанятых задумается над созданием ИП.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов, в свою очередь, считает, что снятие ограничений позволит «обелить» рынок труда в России. Он также отметил, что существующих ограничений в виде отсутствия наемных работников и квоты на доход не более 2,4 млн рублей в год достаточно.