Нетаньяху: Израиль не позволит Ирану получить ядерное оружие

Тель-Авив, 24 мая. Израиль готов предпринимать решительные действия, чтобы не позволить Ирану получить ядерное оружие. Об этом заявил глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху.

По его словам, Тель-Авив сделает все необходимое, чтобы не позволить Ирану обзавестись ядерным оружием.

«Израиль не позволит Ирану получить ядерное оружие, это может потребовать принятия смелых решений», — сказал Нетаньяху.

Ранее глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи сообщил, что страна продолжает процесс обогащения урана до уровня 60%. Он также добавил, что в настоящее время у Ирана есть более 90 килограммов урана, обогащенного до 20%.