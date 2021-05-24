МИД РФ оценил действия белорусских властей в инциденте с самолетом Ryanair

Москва, 24 мая. Действия белорусских авиационных властей в ситуации с экстренной посадкой самолета компании Ryanair соответствовали международным нормам. Об этом говорится в сообщении МИД России.

Воздушное судно ирландской авиакомпании 23 мая совершило срочную посадку в белорусском аэропорту в связи с сообщением о минировании. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о решительном осуждении инцидента со стороны Вашингтона. По его словам, американские власти намерены координировать дальнейшие шаги с партнерами из Евросоюза.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что такая скоординированная реакция вызывает удивление. Она призвала Запад трезво оценить ситуацию во взаимодействии с белорусскими авиационными властями.

Лондон ранее ввел санкции против Белоруссии из-за инцидента с самолетом Ryanair.