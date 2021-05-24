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новостей
20:49
Трехлетний ребенок погиб после падения из окна квартиры в Волгоградской области
20:49
Экономика
Добыча угля в Хабаровском крае вырастет более чем на 40% в 2021 году
20:47
Происшествия
ФСБ обвинила санатории Крыма в незаконной легализации мигрантов
20:47
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте объяснила, почему сын не позвал ее на вечеринку в честь 30-летия
20:47
Африка
Бывшего директора внутренней разведки Алжира понизили до рядового
20:46
Экономика
Росстат оценил задолженность по зарплате в России
20:46
Происшествия
Ночная драка в Кингисеппе закончилась стрельбой и уголовным делом
20:45
Шоу-бизнес
Друзья раскрыли секрет семейного счастья Кейт Миддлтон и принца Уильяма
20:43
Армия
Осужденный за убийство журналистов в ДНР украинский военный вернулся на службу
20:42
Армия
MW: Россия готова дать жесткий отпор секретному космическому оружию Пентагона
20:40
Экономика
Число буровых установок в США продолжает расти
20:38
Происшествия
Фото аварии грузовика и фургона в Мособласти с тремя погибшими публикует ФАН
20:36
Общество
Стало известно о жизни звезд легендарного фильма «Брат» Алексея Балабанова
20:35
Армия
В США нашли повод задержать американские войска в Центральной Азии
20:35
Экономика
Размер депозита вырос у крупнейших банков в России
20:33
Экономика
Ленобласть намерена подписать на ПМЭФ соглашений на сумму свыше 1 трлн рублей
20:33
Шоу-бизнес
Актер Воловенко объяснил, почему не хочет говорить о Екатерине Климовой
20:33
Армия
Видео посадки самолета ВКС РФ с белой медведицей на борту появилось в Сети
20:31
Политика
Депутат Госдумы Алексей Журавлев в Сыктывкаре: итоги дня
20:30
Экономика
Две сланцевые компании США объявили о слиянии
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Норвежский суд обязал Tesla выплатить деньги водителям за медленную зарядку

Экономика
Норвежский суд обязал Tesla выплатить деньги водителям за медленную зарядку
tesla.com  /  Tesla

Осло, 24 мая. Водители автомобилей Tesla из Норвегии смогут получить от компании по 16 тыс. долларов за чрезмерно долгую зарядку батарей.

Более медленный процесс зарядки аккумулятора автомобиля после новой прошивки побудил владельцев электрокаров от Tesla подать на американскую компанию в суд. Об этом пишет AutoNews.

Водители отметили, что станции Supercharger стали заряжать машину гораздо медленнее после последнего программного обновления. Вместе с этим, они указали на снижение максимального запаса хода без подзарядки.

Норвежский суд постановил, что компания обязана выплатить пострадавшим по 16 тыс. долларов. В иске фигурировали только две модели Tesla — Model S и Model X. Один из обладателей Tesla рассказал о том, что если раньше мог проезжать на электромобиле 397 км, то теперь автомобиль позволяет пройти только 349 км.

Представители автопроизводителя уверяют, что обновление предназначалось для увеличения срока службы аккумулятора, что могло привести к изменению запаса хода.

Ранее стало известно, как жители Соединенного Королевства относятся к тому, что Tesla откроет собственное предприятие на территории России.

tesla электрокары зарядка автомобиля
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Все новости / Экономика / Норвежский суд обязал Tesla выплатить деньги водителям за медленную зарядку
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