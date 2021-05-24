Норвежский суд обязал Tesla выплатить деньги водителям за медленную зарядку

Осло, 24 мая. Водители автомобилей Tesla из Норвегии смогут получить от компании по 16 тыс. долларов за чрезмерно долгую зарядку батарей.

Более медленный процесс зарядки аккумулятора автомобиля после новой прошивки побудил владельцев электрокаров от Tesla подать на американскую компанию в суд. Об этом пишет AutoNews.

Водители отметили, что станции Supercharger стали заряжать машину гораздо медленнее после последнего программного обновления. Вместе с этим, они указали на снижение максимального запаса хода без подзарядки.

Норвежский суд постановил, что компания обязана выплатить пострадавшим по 16 тыс. долларов. В иске фигурировали только две модели Tesla — Model S и Model X. Один из обладателей Tesla рассказал о том, что если раньше мог проезжать на электромобиле 397 км, то теперь автомобиль позволяет пройти только 349 км.

Представители автопроизводителя уверяют, что обновление предназначалось для увеличения срока службы аккумулятора, что могло привести к изменению запаса хода.

Ранее стало известно, как жители Соединенного Королевства относятся к тому, что Tesla откроет собственное предприятие на территории России.