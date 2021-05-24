Свердловский звукорежиссер погиб в ДТП в прямом эфире

Екатеринбург, 24 мая. Звукорежиссер стал жертвой ДТП во время попытки скрыться от патруля ГИБДД. Перед аварией мужчина вышел в прямой эфир на своем телефоне.

Смертельная авария произошла в Сухом Логе. Перед гибелью 36-летний звукорежиссер предложил сотрудникам ГИБДД устроить гонки. Мужчина решил транслировать это в прямом эфире.

Сообщается, что водитель был пьян. Трагедия произошла буквально через несколько минут после начала погони. Автомобилист на Lada Priora влетел в дерево. После удара машина вспыхнула.

Сотрудники ДПС успели достать мужчину из салона, но он скончался до приезда медиков, сообщает сайт 360tv.ru. В полиции рассказали, что ранее погибший не раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.