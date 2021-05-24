Захарова призвала Запад трезво и без двойных стандартов оценивать ситуацию в Минске

Москва, 24 мая. Россия призывает западные страны к трезвой оценке ситуации вокруг посадки самолета Ryanair в Минске. Об этом заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам дипломата, Западу стоит взаимодействовать с белорусскими авиационными властями, которые открыты к сотрудничеству по этому вопросу.

«Призываем наших западных партнеров воздержаться от применения двойных стандартов и принять меры к тому, чтобы трезво, без эмоций оценить ситуацию», — сказала Мария Захарова.

Ранее сообщалось, что Евросоюз и США раскритиковали власти Белоруссии за арест основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который находился на борту Ryanair, совершившего вынужденную посадку в Минске.