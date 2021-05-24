Депутат Госдумы Алексей Журавлев в Сыктывкаре: итоги дня

Рабочий день в Республике Коми депутат Госдумы Алексей Журавлев провел с президентом Фонда защиты национальных ценностей, ученым-социологом Максимом Шугалеем. Вместе они посетили офис волонтерского движения «Сытый гражданин», призванного помочь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Руководитель проекта Илья Костин — известный в городе человек, он награжден народной «Премией МИРа», организатором которой является Общероссийская молодежная общественная организация «МИР».

«У вас доброе сердце, спасибо вам за то, что вы делаете. Партия «Родина» готова оказать посильную помощь, поэтому при необходимости обращайтесь к депутату Госсовета Республики Коми от партии «Родина» Елене Ивановой. Если нужна помощь на федеральном уровне, я также всегда готов помочь вам», — сказал Алексей Журавлев.

Илья Костин поблагодарил депутата за внимание. Он отметил, что благодаря региональному представительству партии «Родина» люди, у которых есть жизненные трудности, уже обеспечены и масками, и антисептиками.

Еще одна встреча состоялась в общественной приемной Елены Ивановой и Максима Шугалея в Республике Коми с организацией по сопровождению семей с детьми-инвалидами. Ольга Смирнова, создатель и идейный вдохновитель этого благотворительного фонда, сообщила, что организация живет на гранты.

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«Еще очень хочется создать клуб приемных родителей, — рассказала она. — Но нам в регионе, да и стране в целом, не хватает выстроенной системы сопровождения семьи, нет института профессиональных родителей».

«То, чем вы занимаетесь, — большой труд, призвание. Ваша работа нелегка, но крайне необходима. Я восхищаюсь и благодарю вас от всей души. Меня искренне удивляет, что такое благородное дело не находит поддержки на государственном уровне», — поделился своими эмоциями Алексей Журавлев.

У матерей детей-инвалидов проблем немало: не хватает логопедов, отсутствуют другие специалисты, которые на профессиональном уровне помогают семьям, нет возможности льготной поездки на море или в санаторий и многое другое. Кроме того, в Сыктывкаре (а 2021-й объявлен здесь годом комфортной среды) не хватает детских площадок. По словам родителей, нет ни одной достойной коррекционной школы. Ранее выделили одно помещение, но оно по площади небольшое.

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«Средств на школы разных направлений выделяется достаточно, важно проявлять активность. Вы сами, директор школы можете письменно обращаться с запросами в Министерство образования [РФ] для решения вопроса, — отметил депутат. — Если чиновники видят, что вы держите ситуацию на контроле, показываете, что это важно, они начинают помогать. Увы, сейчас так устроен государственный аппарат».

Алексей Журавлев внимательно выслушал все жалобы и подтвердил, что совместными усилиями получится изменить ситуацию.

Политик провел в Сыктывкаре насыщенный день. Вместе с Максимом Шугалеем они возложили цветы к мемориалу «Вечная слава», который воздвигнут на месте здания горвоенкомата, откуда сыктывкарцы отправлялись на фронт, а также почтил память солдат у памятника воинам-интернационалистам «Скорбящий воин».

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В селе Выльгорт Алексей Журавлев принял участие в эфире местной радиостанции и посетил Дом народных ремесел «Зарань». А уже в Сыктывкаре политик решил пешком пройти по улицам города. Местные жители узнавали депутата и делились своими проблемами. Одна из них — отсутствие господдержки малого бизнеса, занимающегося лесозаготовкой. По словам сыктывкарцев, на больших участках работают крупные компании, а местным малым предприятиям негде развернуться. Этот вопрос был взят на контроль Еленой Ивановой. Алексей Журавлев отметил, что при необходимости готов озвучить проблему на федеральном уровне.

«Республика Коми — лесной регион, поэтому не учитывать интересы местного населения, простых людей в использовании природных богатств, нельзя», ­— подчеркнул депутат Госдумы.

Ранее депутат Госдумы Журавлев рассказал журналистам, почему занимается политикой.