Экономисты ВШЭ оценили эффект адресной продовольственной помощи

Москва, 24 мая. Эффективность программы адресной продовольственной помощи для экономики РФ превысит сумму вложенных средств в 1,6-1,9 раза, считают экономисты НИУ ВШЭ.

Например, если власти вложат в программу 900 млрд рублей, то общий доход граждан, бизнеса и государства увеличится на 1,44-1,71 трлн рублей, отметили специалисты. Минпромторг РФ в 2019 году оценил поддержку малоимущих граждан в виде продовольственных сертификатов в 340 млрд рублей. Согласно подсчетам ВШЭ, экономическая выгода в таком случае составит 544-646 млрд рублей.

«Такая оценка соответствует аналогичным оценкам США, где подобная программа успешно работает с конца 30-х годов прошлого столетия», — рассказала «Российской газете» директор по аграрной политике ВШЭ, профессор Евгения Серова.

Торгово-промышленная палата России ранее снова вернулась к вопросу необходимости введения адресной помощи вместо государственного регулирования цен. ТПП предложила предусмотреть целевые выплаты на покупку продуктов для малоимущих граждан.

Накануне внимание на обострение ситуации с продовольственными ценами обратил президент РФ Владимир Путин. При этом, по словам президента, у властей есть конкретные решения по этому вопросу.