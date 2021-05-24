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24 мая 20:50
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:49
Экономика
Добыча угля в Хабаровском крае вырастет более чем на 40% в 2021 году
20:47
Происшествия
ФСБ обвинила санатории Крыма в незаконной легализации мигрантов
20:47
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте объяснила, почему сын не позвал ее на вечеринку в честь 30-летия
20:47
Африка
Бывшего директора внутренней разведки Алжира понизили до рядового
20:46
Экономика
Росстат оценил задолженность по зарплате в России
20:46
Происшествия
Ночная драка в Кингисеппе закончилась стрельбой и уголовным делом
20:45
Шоу-бизнес
Друзья раскрыли секрет семейного счастья Кейт Миддлтон и принца Уильяма
20:43
Армия
Осужденный за убийство журналистов в ДНР украинский военный вернулся на службу
20:42
Армия
MW: Россия готова дать жесткий отпор секретному космическому оружию Пентагона
20:40
Экономика
Число буровых установок в США продолжает расти
20:38
Происшествия
Фото аварии грузовика и фургона в Мособласти с тремя погибшими публикует ФАН
20:36
Общество
Стало известно о жизни звезд легендарного фильма «Брат» Алексея Балабанова
20:35
Армия
В США нашли повод задержать американские войска в Центральной Азии
20:35
Экономика
Размер депозита вырос у крупнейших банков в России
20:33
Экономика
Ленобласть намерена подписать на ПМЭФ соглашений на сумму свыше 1 трлн рублей
20:33
Шоу-бизнес
Актер Воловенко объяснил, почему не хочет говорить о Екатерине Климовой
20:33
Армия
Видео посадки самолета ВКС РФ с белой медведицей на борту появилось в Сети
20:31
Политика
Депутат Госдумы Алексей Журавлев в Сыктывкаре: итоги дня
20:30
Экономика
Две сланцевые компании США объявили о слиянии
20:28
Общество
Операция по пересадке сразу двух органов впервые прошла в Волгоградской области
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Экономисты ВШЭ оценили эффект адресной продовольственной помощи

Экономика
Экономисты ВШЭ оценили эффект адресной продовольственной помощи
pixabay.com  /  matthiasboeckel

Москва, 24 мая. Эффективность программы адресной продовольственной помощи для экономики РФ превысит сумму вложенных средств в 1,6-1,9 раза, считают экономисты НИУ ВШЭ.

Например, если власти вложат в программу 900 млрд рублей, то общий доход граждан, бизнеса и государства увеличится на 1,44-1,71 трлн рублей, отметили специалисты. Минпромторг РФ в 2019 году оценил поддержку малоимущих граждан в виде продовольственных сертификатов в 340 млрд рублей. Согласно подсчетам ВШЭ, экономическая выгода в таком случае составит 544-646 млрд рублей.

«Такая оценка соответствует аналогичным оценкам США, где подобная программа успешно работает с конца 30-х годов прошлого столетия», — рассказала «Российской газете» директор по аграрной политике ВШЭ, профессор Евгения Серова.

Торгово-промышленная палата России ранее снова вернулась к вопросу необходимости введения адресной помощи вместо государственного регулирования цен. ТПП предложила предусмотреть целевые выплаты на покупку продуктов для малоимущих граждан.

Накануне внимание на обострение ситуации с продовольственными ценами обратил президент РФ Владимир Путин. При этом, по словам президента, у властей есть конкретные решения по этому вопросу.

экономика россии продовольствие вшэ
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Все новости / Экономика / Экономисты ВШЭ оценили эффект адресной продовольственной помощи
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