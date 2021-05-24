Вышел первый трейлер комедии «Бендер: Начало» с Безруковым в главной роли

Москва, 24 мая. Компания Central Partnership выпустила первый трейлер комедии «Бендер: Начало», главную роль в которой сыграл Сергей Безруков.

Трейлер опубликовали на YouTube-канале Central Partnership. Новый фильм является приквелом кинолент «12 стульев» и «Золотой теленок».

По сюжету комедии молодой Остап Бендер вместе с аферистом Ибрагимом Бендером охотится за драгоценным жезлом — царской реликвией, стоимость которой составляет 2 миллиона рублей. Заполучить драгоценность также хотят бандиты и белые офицеры.

Помимо Безрукова, в ленте «Бендер: Начало» снялись Арам Вардеванян, Никита Кологривый, Таисия Вилкова, Александр Цекало, Гарик Харламов, Юлия Рутберг и другие актеры. Премьера фильма назначена на 24 июня, пишет «Культуромания».

Сергей Безруков сыграл одного из главных организаторов ГУЛАГа Федора Эйхманса в сериале «Обитель». Актер назвал эту роль одной из самых непростых в своей карьере.