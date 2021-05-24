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24 мая 20:50
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:49
Экономика
Добыча угля в Хабаровском крае вырастет более чем на 40% в 2021 году
20:47
Происшествия
ФСБ обвинила санатории Крыма в незаконной легализации мигрантов
20:47
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте объяснила, почему сын не позвал ее на вечеринку в честь 30-летия
20:47
Африка
Бывшего директора внутренней разведки Алжира понизили до рядового
20:46
Экономика
Росстат оценил задолженность по зарплате в России
20:46
Происшествия
Ночная драка в Кингисеппе закончилась стрельбой и уголовным делом
20:45
Шоу-бизнес
Друзья раскрыли секрет семейного счастья Кейт Миддлтон и принца Уильяма
20:43
Армия
Осужденный за убийство журналистов в ДНР украинский военный вернулся на службу
20:42
Армия
MW: Россия готова дать жесткий отпор секретному космическому оружию Пентагона
20:40
Экономика
Число буровых установок в США продолжает расти
20:38
Происшествия
Фото аварии грузовика и фургона в Мособласти с тремя погибшими публикует ФАН
20:36
Общество
Стало известно о жизни звезд легендарного фильма «Брат» Алексея Балабанова
20:35
Армия
В США нашли повод задержать американские войска в Центральной Азии
20:35
Экономика
Размер депозита вырос у крупнейших банков в России
20:33
Экономика
Ленобласть намерена подписать на ПМЭФ соглашений на сумму свыше 1 трлн рублей
20:33
Шоу-бизнес
Актер Воловенко объяснил, почему не хочет говорить о Екатерине Климовой
20:33
Армия
Видео посадки самолета ВКС РФ с белой медведицей на борту появилось в Сети
20:31
Политика
Депутат Госдумы Алексей Журавлев в Сыктывкаре: итоги дня
20:30
Экономика
Две сланцевые компании США объявили о слиянии
20:28
Общество
Операция по пересадке сразу двух органов впервые прошла в Волгоградской области
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Вышел первый трейлер комедии «Бендер: Начало» с Безруковым в главной роли

Общество
Вышел первый трейлер комедии «Бендер: Начало» с Безруковым в главной роли
кадр из фильма «Бендер: начало»

Москва, 24 мая. Компания Central Partnership выпустила первый трейлер комедии «Бендер: Начало», главную роль в которой сыграл Сергей Безруков.

Трейлер опубликовали на YouTube-канале Central Partnership. Новый фильм является приквелом кинолент «12 стульев» и «Золотой теленок».

По сюжету комедии молодой Остап Бендер вместе с аферистом Ибрагимом Бендером охотится за драгоценным жезлом — царской реликвией, стоимость которой составляет 2 миллиона рублей. Заполучить драгоценность также хотят бандиты и белые офицеры.

Помимо Безрукова, в ленте «Бендер: Начало» снялись Арам Вардеванян, Никита Кологривый, Таисия Вилкова, Александр Цекало, Гарик Харламов, Юлия Рутберг и другие актеры. Премьера фильма назначена на 24 июня, пишет «Культуромания».

Сергей Безруков сыграл одного из главных организаторов ГУЛАГа Федора Эйхманса в сериале «Обитель». Актер назвал эту роль одной из самых непростых в своей карьере.

фильм безруков трейлер
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Все новости / Общество / Вышел первый трейлер комедии «Бендер: Начало» с Безруковым в главной роли
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