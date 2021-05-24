Россияне могут приобрести люксовую версию Kia Sportage Black Edition

Москва, 24 мая. Отечественные дилеры Kia запустили продажи обновленной версии кроссовера Sportage Black Edition в более доступной комплектации Luxe+.

В комплектации Luxe+ транспортное средство Sportage Black Edition оснащено полностью светодиодной оптикой, системой бесключевого доступа с кнопкой запуска силового агрегата и электрохромным центральным зеркалом внутри автомобиля, передает «Автостат».

Кроме того, автомобиль укомплектован камерой заднего вида с динамической разметкой, мультимедийной системой с восьмидюймовым экраном с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также подогревом всех сидений. Стоимость кроссовера Kia Sportage Black Edition Luxe+ колеблется от 1 994 900 рублей до 2 194 900 рублей в зависимости от мотора и привода.

Ранее сообщалось, что в современные автомобили Hyundai и Kia устанавливают 1,6-литровые двигатели семейства Gamma, которые имеют несколько слабых мест. Среди них выделяется упрощенная конструкция нейтрализатора.