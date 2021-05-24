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24 мая 20:50
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:49
Экономика
Добыча угля в Хабаровском крае вырастет более чем на 40% в 2021 году
20:47
Происшествия
ФСБ обвинила санатории Крыма в незаконной легализации мигрантов
20:47
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте объяснила, почему сын не позвал ее на вечеринку в честь 30-летия
20:47
Африка
Бывшего директора внутренней разведки Алжира понизили до рядового
20:46
Экономика
Росстат оценил задолженность по зарплате в России
20:46
Происшествия
Ночная драка в Кингисеппе закончилась стрельбой и уголовным делом
20:45
Шоу-бизнес
Друзья раскрыли секрет семейного счастья Кейт Миддлтон и принца Уильяма
20:43
Армия
Осужденный за убийство журналистов в ДНР украинский военный вернулся на службу
20:42
Армия
MW: Россия готова дать жесткий отпор секретному космическому оружию Пентагона
20:40
Экономика
Число буровых установок в США продолжает расти
20:38
Происшествия
Фото аварии грузовика и фургона в Мособласти с тремя погибшими публикует ФАН
20:36
Общество
Стало известно о жизни звезд легендарного фильма «Брат» Алексея Балабанова
20:35
Армия
В США нашли повод задержать американские войска в Центральной Азии
20:35
Экономика
Размер депозита вырос у крупнейших банков в России
20:33
Экономика
Ленобласть намерена подписать на ПМЭФ соглашений на сумму свыше 1 трлн рублей
20:33
Шоу-бизнес
Актер Воловенко объяснил, почему не хочет говорить о Екатерине Климовой
20:33
Армия
Видео посадки самолета ВКС РФ с белой медведицей на борту появилось в Сети
20:31
Политика
Депутат Госдумы Алексей Журавлев в Сыктывкаре: итоги дня
20:30
Экономика
Две сланцевые компании США объявили о слиянии
20:28
Общество
Операция по пересадке сразу двух органов впервые прошла в Волгоградской области
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Россияне могут приобрести люксовую версию Kia Sportage Black Edition

Экономика
Россияне могут приобрести люксовую версию Kia Sportage Black Edition
kia.ru  /  Киа Моторс Россия и СНГ

Москва, 24 мая. Отечественные дилеры Kia запустили продажи обновленной версии кроссовера Sportage Black Edition в более доступной комплектации Luxe+.

В комплектации Luxe+ транспортное средство Sportage Black Edition оснащено полностью светодиодной оптикой, системой бесключевого доступа с кнопкой запуска силового агрегата и электрохромным центральным зеркалом внутри автомобиля, передает «Автостат».

Кроме того, автомобиль укомплектован камерой заднего вида с динамической разметкой, мультимедийной системой с восьмидюймовым экраном с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также подогревом всех сидений. Стоимость кроссовера Kia Sportage Black Edition Luxe+ колеблется от 1 994 900 рублей до 2 194 900 рублей в зависимости от мотора и привода.

Ранее сообщалось, что в современные автомобили Hyundai и Kia устанавливают 1,6-литровые двигатели семейства Gamma, которые имеют несколько слабых мест. Среди них выделяется упрощенная конструкция нейтрализатора.

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Все новости / Экономика / Россияне могут приобрести люксовую версию Kia Sportage Black Edition
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