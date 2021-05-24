Лимитированный кемпер УАЗ «Байкал» запустят в серийное производство

Москва, 24 мая. Отечественный внедорожник «Байкал», построенный УАЗом и московской фирмой «Люкс Форм» специально для европейских клиентов, поступит и на российский рынок.

После прохождения сертификации и получения ОТТС он появится в салонах официальных дилеров автозавода УАЗ. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В отличие от европейской модели, российский кемпер УАЗ «Байкал» получит диван-трансформер. В разобранном виде он будет имеет размеры 1950×1200 мм. В движение «Байкал» приводится 112-сильным бензиновым двигателем ЗМЗ, агрегатированным с пятиступенчатой «механикой» и полным приводом с понижающей передачей.

Стоимость такого автомобиля с учетом всех возможных доработок УАЗ объявит дополнительно.

Россияне потратили в апреле на покупку транспортных средств 298,3 млрд рублей. Самой прибыльной моделью на российском рынке стала Lada Vesta.