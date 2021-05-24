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24 мая 20:49
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:47
Происшествия
ФСБ обвинила санатории Крыма в незаконной легализации мигрантов
20:47
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте объяснила, почему сын не позвал ее на вечеринку в честь 30-летия
20:47
Африка
Бывшего директора внутренней разведки Алжира понизили до рядового
20:46
Экономика
Росстат оценил задолженность по зарплате в России
20:46
Происшествия
Ночная драка в Кингисеппе закончилась стрельбой и уголовным делом
20:45
Шоу-бизнес
Друзья раскрыли секрет семейного счастья Кейт Миддлтон и принца Уильяма
20:43
Армия
Осужденный за убийство журналистов в ДНР украинский военный вернулся на службу
20:42
Армия
MW: Россия готова дать жесткий отпор секретному космическому оружию Пентагона
20:40
Экономика
Число буровых установок в США продолжает расти
20:38
Происшествия
Фото аварии грузовика и фургона в Мособласти с тремя погибшими публикует ФАН
20:36
Общество
Стало известно о жизни звезд легендарного фильма «Брат» Алексея Балабанова
20:35
Армия
В США нашли повод задержать американские войска в Центральной Азии
20:35
Экономика
Размер депозита вырос у крупнейших банков в России
20:33
Экономика
Ленобласть намерена подписать на ПМЭФ соглашений на сумму свыше 1 трлн рублей
20:33
Шоу-бизнес
Актер Воловенко объяснил, почему не хочет говорить о Екатерине Климовой
20:33
Армия
Видео посадки самолета ВКС РФ с белой медведицей на борту появилось в Сети
20:31
Политика
Депутат Госдумы Алексей Журавлев в Сыктывкаре: итоги дня
20:30
Экономика
Две сланцевые компании США объявили о слиянии
20:28
Общество
Операция по пересадке сразу двух органов впервые прошла в Волгоградской области
20:28
Экономика
Закон о признании юрлиц квалифицированными инвесторами вынесен на обсуждение
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Поклонники увидели «крик души» в фотографии Бузовой в ярком купальнике

Шоу-бизнес
Поклонники увидели «крик души» в фотографии Бузовой в ярком купальнике
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 24 мая. Популярная певица и телеведущая Ольга Бузова показала идеальное тело в купальнике. Но ряд поклонников увидели в этом тайный знак, говорящий о проблемах у звезды.

Артистка повернулась спиной к камере и позирует на фоне лесных пейзажей. Она демонстрирует идеальную фигуру: ее кожа выглядит подтянутой и видны ребра. Звезда для фотосессии выбрала яркий открытый купальник разных цветов.

«Обязательно настанет время, когда судьба отойдет в сторону и скажет: «Вам достаточно испытаний. Живите спокойно», — процитировала на своей странице в Instagram современного азербайджанского писателя Эльчина Сафарли.

Поклонники пришли в восторг от 35-летней знаменитости, но некоторые из них были озадачены настроением теледивы. По их мнению, слова Бузовой — это сигнал, что в ее жизни непростые времена.

«Что-то спамит Ольга много… Как крик души»;

«Женщина, которая всячески показывает, как она счастлива, на самом деле глубоко несчастна»;

«Ой, бедная, настрадалась, испытаний у нее много. Ты спроси у инвалидов или сирот, как у них жизнь, а потом себя жалей. Хотя у тебя мозга не хватит это понять», — пишут интернет-пользователи.

В начале месяца Бузова оказалась в больнице и не раскрывала причину своей госпитализации. Некоторые предположили, что ведущая захотела привлечь к себе внимание такой интригой.

фото бузова соцсети
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Все новости / Шоу-бизнес / Поклонники увидели «крик души» в фотографии Бузовой в ярком купальнике
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