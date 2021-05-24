Поклонники увидели «крик души» в фотографии Бузовой в ярком купальнике

Москва, 24 мая. Популярная певица и телеведущая Ольга Бузова показала идеальное тело в купальнике. Но ряд поклонников увидели в этом тайный знак, говорящий о проблемах у звезды.

Артистка повернулась спиной к камере и позирует на фоне лесных пейзажей. Она демонстрирует идеальную фигуру: ее кожа выглядит подтянутой и видны ребра. Звезда для фотосессии выбрала яркий открытый купальник разных цветов.

«Обязательно настанет время, когда судьба отойдет в сторону и скажет: «Вам достаточно испытаний. Живите спокойно», — процитировала на своей странице в Instagram современного азербайджанского писателя Эльчина Сафарли.

Поклонники пришли в восторг от 35-летней знаменитости, но некоторые из них были озадачены настроением теледивы. По их мнению, слова Бузовой — это сигнал, что в ее жизни непростые времена.

«Что-то спамит Ольга много… Как крик души»; «Женщина, которая всячески показывает, как она счастлива, на самом деле глубоко несчастна»; «Ой, бедная, настрадалась, испытаний у нее много. Ты спроси у инвалидов или сирот, как у них жизнь, а потом себя жалей. Хотя у тебя мозга не хватит это понять», — пишут интернет-пользователи.

В начале месяца Бузова оказалась в больнице и не раскрывала причину своей госпитализации. Некоторые предположили, что ведущая захотела привлечь к себе внимание такой интригой.