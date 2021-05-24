Фондовые индексы РФ выросли на положительной нефтяной динамике

Москва, 24 мая. Отличные показатели черного золота на бирже оказали положительный эффект на ключевые индексы РФ.

После выхода энергоносителя на позитивную волну вследствие изменения настроений инвесторов, биржевые индексы России также прибавили несколько пунктов. Об этом пишет «Прайм».

Индекс Московской биржи в рублях поднялся на 0,06% под закрытие торговой сессии. Он составил 3662,51 пункта. Другой индекс по наиболее ликвидным бумагам рынка РТС (рассчитываемый в долларах) прибавил 0,09%, добравшись до значения в 1570,9 пункта.

Нефть марки Brent находится в аналогичной динамике. Данный сорт подорожал на 2,5%, а его стоимость достигла 68 долларов за баррель в ходе торгов.

Аналитики из отдела финансов ФБА «Экономика сегодня» подготовили собственный прогноз по поведению нефти на рынке в течение этой недели. Они считают, что топливо продолжит расти в цене.