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24 мая 20:49
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:47
Происшествия
ФСБ обвинила санатории Крыма в незаконной легализации мигрантов
20:47
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте объяснила, почему сын не позвал ее на вечеринку в честь 30-летия
20:47
Африка
Бывшего директора внутренней разведки Алжира понизили до рядового
20:46
Экономика
Росстат оценил задолженность по зарплате в России
20:46
Происшествия
Ночная драка в Кингисеппе закончилась стрельбой и уголовным делом
20:45
Шоу-бизнес
Друзья раскрыли секрет семейного счастья Кейт Миддлтон и принца Уильяма
20:43
Армия
Осужденный за убийство журналистов в ДНР украинский военный вернулся на службу
20:42
Армия
MW: Россия готова дать жесткий отпор секретному космическому оружию Пентагона
20:40
Экономика
Число буровых установок в США продолжает расти
20:38
Происшествия
Фото аварии грузовика и фургона в Мособласти с тремя погибшими публикует ФАН
20:36
Общество
Стало известно о жизни звезд легендарного фильма «Брат» Алексея Балабанова
20:35
Армия
В США нашли повод задержать американские войска в Центральной Азии
20:35
Экономика
Размер депозита вырос у крупнейших банков в России
20:33
Экономика
Ленобласть намерена подписать на ПМЭФ соглашений на сумму свыше 1 трлн рублей
20:33
Шоу-бизнес
Актер Воловенко объяснил, почему не хочет говорить о Екатерине Климовой
20:33
Армия
Видео посадки самолета ВКС РФ с белой медведицей на борту появилось в Сети
20:31
Политика
Депутат Госдумы Алексей Журавлев в Сыктывкаре: итоги дня
20:30
Экономика
Две сланцевые компании США объявили о слиянии
20:28
Общество
Операция по пересадке сразу двух органов впервые прошла в Волгоградской области
20:28
Экономика
Закон о признании юрлиц квалифицированными инвесторами вынесен на обсуждение
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Фондовые индексы РФ выросли на положительной нефтяной динамике

Экономика
Фондовые индексы РФ выросли на положительной нефтяной динамике
pixabay.com/PD

Москва, 24 мая. Отличные показатели черного золота на бирже оказали положительный эффект на ключевые индексы РФ.

После выхода энергоносителя на позитивную волну вследствие изменения настроений инвесторов, биржевые индексы России также прибавили несколько пунктов. Об этом пишет «Прайм».

Индекс Московской биржи в рублях поднялся на 0,06% под закрытие торговой сессии. Он составил 3662,51 пункта. Другой индекс по наиболее ликвидным бумагам рынка РТС (рассчитываемый в долларах) прибавил 0,09%, добравшись до значения в 1570,9 пункта.

Нефть марки Brent находится в аналогичной динамике. Данный сорт подорожал на 2,5%, а его стоимость достигла 68 долларов за баррель в ходе торгов.

Аналитики из отдела финансов ФБА «Экономика сегодня» подготовили собственный прогноз по поведению нефти на рынке в течение этой недели. Они считают, что топливо продолжит расти в цене.

россия цена на нефть фондовый рынок мосбиржа
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Все новости / Экономика / Фондовые индексы РФ выросли на положительной нефтяной динамике
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