Всеармейский конкурс ансамблей песни и пляски Вооруженных сил РФ состоялся в Москве

Москва, 24 мая. Всеармейский конкурс ансамблей песни и пляски Вооруженных сил России прошел в Москве. Его провели в Центральном академическом театре российской армии, а также в войсковых частях.

В конкурсе приняли участие 12 военно-музыкальных коллективов. Победителями стали ансамбли песни и пляски Западного военного округа (ЗВО) и Центрального военного округа (ЦВО). На втором месте оказались коллективы Балтийского и Черноморского флота, а на третьем — ансамбли Южного и Восточно военных округов, пишут «Ветеранские вести».

Ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск провел грандиозные концерты в трех субъектах РФ с 6 по 10 мая. Выступления приурочили ко Дню Победы.