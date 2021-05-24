Захарова прокомментировала события с посадкой самолета Ryanair в Минске

Москва, 24 мая. Россия внимательно следит за развитием событий вокруг посадки воздушного судна Ryanair в Минске, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Накануне самолет компании Ryanair экстренно приземлился в минском аэропорту и сообщения о минировании судна. Информация оказалась ложной, выяснилось позже. СК Белоруссии возбудил уголовное дело по факту случившегося.

Захарова также прокомментировала реакцию западных стран на ЧП в Минске. Она считает, что государства не должны реагировать на происшествие подобным образом. Некоторые страны ЕС заявили, что не будут принимать самолеты, пересекающие воздушное пространство над Белоруссией.