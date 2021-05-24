Власти Крыма представят на ПМЭФ льготы для бизнеса в СЭЗ

Симферополь, 24 мая. Крымские власти в рамках Петербургского международного экономического форума представят инвестиционные площадки и льготы для бизнеса в свободной экономической зоне (СЭЗ).

Как уточнил глава региона Сергей Аксенов, объединяющей темой крымской экспозиции станет семилетие со дня воссоединения полуострова с Россией. Инвесторам будет доступна информация о новых площадках и о мерах поддержки бизнеса, включая льготы СЭЗ, отметил глава региона в комментарии ТАСС.

Он добавил, что для Крыма участие в ПМЭФ — это возможность заявить о себе, продемонстрировать экономический потенциал и найти бизнес-партнеров. По словам Аксенова, Крым сегодня является современным развивающимся регионом, который открыт для делового партнерства.

Правительство РФ собирается рассмотреть вопрос о выделении 1 млрд рублей на туристическое мастер-планирование в Крыму, на Дальнем Востоке и по Золотому кольцу России. Как уточнил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, господдержка будет оказываться на конкурсной основе.