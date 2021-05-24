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24 мая 20:49
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:47
Происшествия
ФСБ обвинила санатории Крыма в незаконной легализации мигрантов
20:47
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте объяснила, почему сын не позвал ее на вечеринку в честь 30-летия
20:47
Африка
Бывшего директора внутренней разведки Алжира понизили до рядового
20:46
Экономика
Росстат оценил задолженность по зарплате в России
20:46
Происшествия
Ночная драка в Кингисеппе закончилась стрельбой и уголовным делом
20:45
Шоу-бизнес
Друзья раскрыли секрет семейного счастья Кейт Миддлтон и принца Уильяма
20:43
Армия
Осужденный за убийство журналистов в ДНР украинский военный вернулся на службу
20:42
Армия
MW: Россия готова дать жесткий отпор секретному космическому оружию Пентагона
20:40
Экономика
Число буровых установок в США продолжает расти
20:38
Происшествия
Фото аварии грузовика и фургона в Мособласти с тремя погибшими публикует ФАН
20:36
Общество
Стало известно о жизни звезд легендарного фильма «Брат» Алексея Балабанова
20:35
Армия
В США нашли повод задержать американские войска в Центральной Азии
20:35
Экономика
Размер депозита вырос у крупнейших банков в России
20:33
Экономика
Ленобласть намерена подписать на ПМЭФ соглашений на сумму свыше 1 трлн рублей
20:33
Шоу-бизнес
Актер Воловенко объяснил, почему не хочет говорить о Екатерине Климовой
20:33
Армия
Видео посадки самолета ВКС РФ с белой медведицей на борту появилось в Сети
20:31
Политика
Депутат Госдумы Алексей Журавлев в Сыктывкаре: итоги дня
20:30
Экономика
Две сланцевые компании США объявили о слиянии
20:28
Общество
Операция по пересадке сразу двух органов впервые прошла в Волгоградской области
20:28
Экономика
Закон о признании юрлиц квалифицированными инвесторами вынесен на обсуждение
Все новости

Власти Крыма представят на ПМЭФ льготы для бизнеса в СЭЗ

Экономика
Власти Крыма представят на ПМЭФ льготы для бизнеса в СЭЗ
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Симферополь, 24 мая. Крымские власти в рамках Петербургского международного экономического форума представят инвестиционные площадки и льготы для бизнеса в свободной экономической зоне (СЭЗ).

Как уточнил глава региона Сергей Аксенов, объединяющей темой крымской экспозиции станет семилетие со дня воссоединения полуострова с Россией. Инвесторам будет доступна информация о новых площадках и о мерах поддержки бизнеса, включая льготы СЭЗ, отметил глава региона в комментарии ТАСС.

Он добавил, что для Крыма участие в ПМЭФ — это возможность заявить о себе, продемонстрировать экономический потенциал и найти бизнес-партнеров. По словам Аксенова, Крым сегодня является современным развивающимся регионом, который открыт для делового партнерства.

Правительство РФ собирается рассмотреть вопрос о выделении 1 млрд рублей на туристическое мастер-планирование в Крыму, на Дальнем Востоке и по Золотому кольцу России. Как уточнил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, господдержка будет оказываться на конкурсной основе.

крым аксенов бизнес пмэф СЭЗ
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Все новости / Экономика / Власти Крыма представят на ПМЭФ льготы для бизнеса в СЭЗ
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