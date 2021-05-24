Политолог Дзермант объяснил причину истерии Запада после инцидента с рейсом Ryanair

Реакция властей Белоруссии на посадку рейса Ryanair в Минске достаточно спокойная и взвешенная. СМИ дают аргументированные репортажи, объясняют мотивацию белорусской стороны, рассказывают, почему самолет сел. А вот на Западе на инцидент реагируют не совсем адекватно. Об этом в ходе пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» заявил Алексей Дзермант, политолог, директор Центра изучения интеграции «Северная Евразия».

Напомним, пассажирский самолет компании Ryanair, совершавший регулярный рейс из Афин в Вильнюс, 23 мая вынужденно сел в Минске. Борт посадили из-за сообщения о взрывном устройстве на борту. Бомбы не оказалось, однако после паспортного контроля пассажиров власти Белоруссии задержали экс-главреда оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

«Идет такая информационная линия, что самолет сам запросил посадку, никакого принуждения не было, а сопровождение истребителями появилось только тогда, когда руководство страны узнало о возможном минировании самолета. В этих случаях самолет берется под контроль и защиту, потому что если на борту действительно находятся террористы, то кто знает, куда они этот самолет могут направить», — заявил Дзермант.

facebook.com / Алексей Дзермант

Эксперт напомнил, что самолет следовал возле белорусской атомной станции, поэтому истребитель выполнял исключительно контролирующую функцию и никак не принуждал авиалайнер садиться.

«Плюс всегда последнее слово о посадке остается за пилотом. Если бы они решили, что это некое принуждение, то они бы об этом сообщили или не стали бы садиться в Минске, а последовали бы дальше и сели в Вильнюсе, где у них был воздушный коридор», — предполагает политолог.

В отличие от аргументированной белорусской позиции, на Западе в ответ на инцидент развернулась настоящая истерия, отмечает Алексей Дзермант.

«Аргументы литовско-польской стороны о том, что это некое принуждение, чуть ли не терроризм в отношении самолета, — это все выдумки. На Западе развернулась настоящая истерия, они пытаются подверстать под этот случай введение новых санкций, угрожают закрыть территорию Белоруссии для международных перелетов, запретить белорусской авиакомпании летать в столицы ЕС и стран НАТО. Ну что же, это понятно, так как задержан один из ключевых организаторов цветной революции в Минске. Конечно, он может рассказать много что интересного, в том числе о своих кураторах», — рассказал эксперт.

Prt Scr youtube.com / Беларусь головного мозга

Что касается задержанного пассажира самолета, экс-главреда оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, то считать его безобидным журналистом и активистом, учитывая его прошлое, нельзя, подчеркивает политолог.

«Он давно состоит в радикальных организациях, кроме того, принимал участие в событиях в Донбассе, симпатизировал нацистам и был участником неонацистского образования, полка «Азов». Это человек с серьезным бэкграундом. Будучи одним из руководителей Telegram-канала Nexta, он был ответственен за организацию и управление протестными незаконными акциями, беспорядками, призывами к свержению власти, там целый набор серьезных статей. С юридической точки зрения действия белорусских властей оправданы. Но на Западе он журналист, герой, активист, они не замечают того, что он реально совершал, к чему он призывал и какие последствия были. Здесь конфликт национального суверенитета, который отстаивает Белоруссия, и западного давления», — поделился мнением Дзермант.

В завершение спикер добавил, что, несмотря на серьезность предъявленных обвинений, речи о смертной казни в отношении Протасевича не идет.

«Казнь предусмотрена при отягчающих обстоятельствах, если бы эти действия привели к массовой гибели людей. Обвинения ему предъявлены по статьям «Организация массовых беспорядков», «Разжигание социальной розни», за них наказание будет от 10 до 15 лет. Но у него есть выбор: сотрудничать со следствием и получить меньший срок либо сидеть полный, но о расстреле речи не идет», — подытожил политолог.

Ранее в комментарии ФАН директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов заявил, что действия белорусских спецслужб, задержавших основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, были четко регламентированы международным правом.