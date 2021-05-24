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24 мая 20:48
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новостей
20:47
Происшествия
ФСБ обвинила санатории Крыма в незаконной легализации мигрантов
20:47
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте объяснила, почему сын не позвал ее на вечеринку в честь 30-летия
20:47
Африка
Бывшего директора внутренней разведки Алжира понизили до рядового
20:46
Экономика
Росстат оценил задолженность по зарплате в России
20:46
Происшествия
Ночная драка в Кингисеппе закончилась стрельбой и уголовным делом
20:45
Шоу-бизнес
Друзья раскрыли секрет семейного счастья Кейт Миддлтон и принца Уильяма
20:43
Армия
Осужденный за убийство журналистов в ДНР украинский военный вернулся на службу
20:42
Армия
MW: Россия готова дать жесткий отпор секретному космическому оружию Пентагона
20:40
Экономика
Число буровых установок в США продолжает расти
20:38
Происшествия
Фото аварии грузовика и фургона в Мособласти с тремя погибшими публикует ФАН
20:36
Общество
Стало известно о жизни звезд легендарного фильма «Брат» Алексея Балабанова
20:35
Армия
В США нашли повод задержать американские войска в Центральной Азии
20:35
Экономика
Размер депозита вырос у крупнейших банков в России
20:33
Экономика
Ленобласть намерена подписать на ПМЭФ соглашений на сумму свыше 1 трлн рублей
20:33
Шоу-бизнес
Актер Воловенко объяснил, почему не хочет говорить о Екатерине Климовой
20:33
Армия
Видео посадки самолета ВКС РФ с белой медведицей на борту появилось в Сети
20:31
Политика
Депутат Госдумы Алексей Журавлев в Сыктывкаре: итоги дня
20:30
Экономика
Две сланцевые компании США объявили о слиянии
20:28
Общество
Операция по пересадке сразу двух органов впервые прошла в Волгоградской области
20:28
Экономика
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1:0 не в свою пользу: как и для чего оформляют отказ от наследства

Общество
1:0 не в свою пользу: как и для чего оформляют отказ от наследства
Федеральное агентство новостей  / 

Существует немало историй о том, как члены, казалось бы, дружной и гармоничной семьи становились едва ли не врагами, едва речь заходила о распределении и получении наследства умершего родственника. Многочисленные взаимные претензии, обиды и даже судебные иски, предъявляемые друг другу братьями и сестрами, родителями и детьми, к сожалению, действительно не редкость. Впрочем, существует и обратное явление — отказ от всего наследства либо от той или иной его доли в пользу определенного лица, также являющегося наследником. Это может происходить как по личной инициативе наследника, так и в соответствии с обоюдным соглашением. Так или иначе, право не принимать наследство есть у всех. При этом причин для нежелания наследовать причитающееся имущество может быть несколько: возможное обременение, отсутствие желания или возможности выплачивать долги умершего, договоренность между наследниками или даже просто искреннее стремление помочь, например, любимой младшей сестре досрочно погасить ипотеку.

Однако перед тем как оформить отказную от наследства, нелишним станет получение консультации у опытного юриста или нотариуса. Ведь для процедуры отказа от наследства в пользу другого наследника характерны свои особенности и последствия. К примеру, отказ оформляют в одностороннем порядке, при этом требуется уложиться в отведенные для реализации этого права сроки, после которых оспорить процедуру невозможно. Сегодня наш эксперт, юрист Татьяна Семенова рассказывает, как можно оформить отказ от наследства в пользу другого лица в 2021 году, какие документы для этого необходимо подготовить, каковы способы отказа от наследства и последствия этой процедуры.

Юрист Татьяна Семенова  
Фото из личного архива Татьяны Семеновой  / 

В каких случаях гражданин вправе отказаться от наследства в пользу другого наследника?

Отказаться от наследства вы можете только в случаях, которые предусмотрены действующим законодательством:

  • Если процедура осуществляется в пользу наследников по завещанию. В подобной ситуации отказную можно оформить даже в пользу третьего лица, при условии, что оно упомянуто в завещании самим умершим.
  • Когда отказ осуществляется в пользу законных наследников любой очереди (это могут быть как дети, так и родители, супруг и так далее, вплоть до восьмой очереди).
  • Когда процедура касается наследников по праву представления (племянники, внуки и др.).
  • Если имеет место наследственная трансмиссия, то есть имущество переходит от умершего наследника, не успевшего вступить в свое законное право наследования.

Когда невозможно отказаться от наследства ради другого наследника?

Пренебречь вступлением в наследство по закону либо по завещанию не получится, прежде всего, если вы наследуете выморочное имущество. Оно переходит государству вместе со всеми наложенными на него обременениями, поэтому государство должно отвечать по всем долгам умершего так же, как и в ситуации с обычными наследниками.

«Имущество превращается в выморочное, когда не существует его наследников по закону либо по завещанию, — разъясняет Татьяна Семенова. — Кроме того, так происходит, когда наследники по каким-либо причинам не обладают правом наследовать имущество, не вступили в права наследства по собственному желанию или оформили отказ, не определив при этом официально, в пользу кого приняли такое решение».

Вместе с тем отказ от наследования не принимается, когда доля в наследстве принадлежит к перечню обязательных долей в соответствии со ст. 1149 ГК РФ, когда все имущество наследуется по завещанию, когда наследнику по завещанию подназначен наследник, а также в остальных случаях, которые предусматривает ГК РФ.

Прежде чем оформить отказ от наследства, следует тщательно взвесить все за и против
Федеральное агентство новостей  / 

Возможно ли оформить отказ от наследства в интересах стороннего лица?

Нет, нельзя. Исключение составляет лишь вышеупомянутая ситуация, когда третьи лица прописаны в завещании самим умершим.

Необходимо ли писать официальный отказ от наследства или его доли?

Да, закон требует сделать это в обязательном порядке.

«Причем следует понимать, что если вы не желаете принимать наследство, то подписанный вами документ будет распространяться на все наследуемое имущество, — предупреждает Татьяна Семенова. — Это значит, что отказаться от той или иной части имущества нельзя: например, вы не сможете забрать себе квартиру, но при этом отписать другому наследнику участок земли или автомобиль».

На протяжении какого срока можно отказаться от наследства?

Наследник вправе оформить отказ от наследства в период времени, установленный для принятия наследуемого имущества, то есть на протяжении полугода с момента официального открытия наследства. Причем сделать это гражданин имеет право даже если наследство уже принято им. Чтобы официально заявить об отказе от наследства уже спустя какое-то время после его принятия, наследнику придется прийти с заявлением в суд, который признает его отказавшимся от имущества, если посчитает, что причины пропуска законодательно установленного срока относились к уважительным.

Как можно оформить отказ от наследства?

Алгоритм оформления отказа от всего наследуемого имущества либо от его доли в интересах другого наследника регламентируется ГК РФ, а именно статьей 1159. Этот документ гласит, что для отказа следует заполнить заявление у нотариуса, работающего по месту открытия наследства. Как правило, им является место жительства умершего. Вместе с тем оформить отказ можно с привлечением лица, законодательно уполномоченного на выдачу свидетельства о праве на получение наследство.

Составить и подписать отказ от наследства в пользу другого наследника можно у нотариуса по месту открытия наследства
pixabay.com  / Rafa Bordes

Готовясь к составлению заявления об отказе от наследства, вы можете найти его образец в интернете. Как правило, примеры грамотно заполненных заявлений предусмотрительно публикуют на сайтах юридических бюро, нотариальных контор и других виртуальных ресурсах правовой направленности, однако лучше попросить соответствующий бланк напрямую у нотариуса.

Заявление также можно переслать нотариусу по почте, передать через другое лицо либо отказаться от наследуемого имущества с привлечением представителя. Однако в этих случаях  требуется удостоверить личную подпись наследника нотариусом либо гражданином, уполномоченным заверять доверенности или выполнять нотариальные действия. Когда отказаться от наследства желает несовершеннолетний либо частично или полностью недееспособный, для оформления документа потребуется получение разрешения от органа опеки и попечительства.

Каковы последствия отказа от наследства?

Отказываясь от наследства, тщательно взвесьте все за и против. Ведь слово, как говорится, не воробей, и, единожды отказавшись от имущества, положенного вам по закону, вы не сможете отменить свое решение. Если же, например, наследник, ради интересов которого оформлен отказ, не примет наследство, данная часть в соответствующих пропорциях переносится на остальных наследников, включая того, кто оформил отказ. Вот такой круговорот наследуемого имущества.

наследство юрист
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Все новости / Общество / 1:0 не в свою пользу: как и для чего оформляют отказ от наследства
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