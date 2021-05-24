Регина Тодоренко рассказала о планах эмигрировать в США

Москва, 24 мая. Ведущая первого сезона шоу «ТикТок талант» Регина Тодоренко пожаловалась, что творчество ее супруга Влада Топалова недооценивают в России, поэтому они могут переехать за границу.

Музыканты Сергей Лазарев и Влад Топалов после распада группы Smash! пошли каждый своей дорогой. Первый артист активно развивает карьеру и даже представил Россию на Евровидении, а вот супруг Регины Тодоренко оказался менее успешным.

«Владу очень нравится музыка, но то, что он делает, здесь не популярно», — рассказала телеведущая в интервью «Собеседнику».

По словам Тодоренко, они с мужем планируют в будущем эмигрировать в Великобританию или США. Звезда российского телевидения добавила, что ей также нравятся некоторые азиатские страны.

Но пока у жены Топалова слишком много работы в Москве. Она снова будет вести проект «Орел и решка», займется образовательным подкастом и выпустит музыкальный клип на свою песню. Тодоренко пообещала удивить поклонников вокальными данными.

Ранее телеведущая прокомментировала скандал, который разразился после признаний актрисы Елены Прокловой о домогательствах, пережитых ею в юном возрасте. По словам Регины, рассказывать о таких вещах нужно не ради мести, а чтобы позитивно повлиять на ситуацию.