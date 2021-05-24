Великобритания запретила полеты всем чартерным перевозчикам Белоруссии

Лондон, 24 мая. Решение о приостановке разрешения на полеты в Великобританию всех чартерных перевозчиков Белоруссии принял местный авиарегулятор.

Власти Соединенного Королевства ранее приняли аналогичное решение в отношении белорусского авиаперевозчика «Белаваиа». Теперь мера коснется каждого чартерного перевозчика страны.

Решение по «Белавиа» принял министр транспорта Великобритании Грант Шэппс. Таким образом перевозчик не может осуществлять рейсы внутри государства. До этого компания совершала ежедневные рейсы из аэропорта Гатвик в Минск через Париж.