Антрополог нашел признаки расизма в самом главном труде Дарвина

Принстон, 24 мая. Признаки расизма и сексизма в труде Чарльза Дарвина «Происхождение человека» увидел антрополог Агустин Фуэнтес.

Дарвин допустил искажение научной работы, считает профессор. По его словам, исследователь сделал «опасную ошибку», внедрив в свои труды сексистские и расистские высказывания, передает Planet Today.

В книге Дарвин упоминает всех представителей человеческого рода, кроме белых мужчин, как людей «более низкого ранга». Согласно записям натуралиста, жители Австралии и Америки уступают населению Европы «по способностям и поведению». Дарвин действительно совершил важные открытия, но его необоснованные утверждения необходимо опровергнуть, считает Фуэнтес.

Ученые и сейчас продолжают активно исследовать тело человека и его возможности. Недавно исследователи из Франции выявили вещество, входящее в состав слюны людей, которое может утолять боль.