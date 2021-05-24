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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:12
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко рассказала о планах эмигрировать в США
19:12
Общество
Великобритания запретила полеты всем чартерным перевозчикам Белоруссии
19:12
Наука
Антрополог нашел признаки расизма в самом главном труде Дарвина
19:10
Происшествия
Задавившая ребенка мать предстанет перед судом в Мордовии
19:09
Происшествия
Пара из Англии получила два года условно за жестокое обращение с пятилетней дочерью
19:05
Происшествия
Убийце девятилетней девочки в Нижегородской области дали пожизненный срок
19:01
Армия
Турция договорилась с Варшавой о поставке беспилотников Bayraktar в Польшу
19:00
Политика
Латвия высылает посла и всех дипломатов Белоруссии
18:58
Происшествия
Напавшая на полицейского петербурженка может попасть под статью
18:58
Экономика
Котировки золота растут на фоне инфляционных ожиданий
18:56
Происшествия
Пьяный петербуржец получил пулевое ранение и сам вызвал скорую помощь
18:55
Армия
Эксперты Asia Times рассказали, как Путин одной фразой «отправил в нокаут» США
18:49
Латинская Америка
«Загрязнить страну»: Мадуро раскритиковал правительство Колумбии за желание открыть границу
18:49
Общество
КИНОмания в современной культуре: в Петербурге открылся фестиваль эпохи Виктора Цоя
18:44
Судан
ОАЭ отказались от посредничества в пограничном споре между Суданом и Эфиопией
18:42
Спорт
Сборная России проиграла Словакии на чемпионате мира по хоккею
18:38
Армия
Генерал Липовой объяснил, чем для японцев обернется попытка захвата Курил
18:35
Происшествия
Опровергнуто заявление Тихановской об отказе консульской помощи россиянке
18:34
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Пара из Англии получила два года условно за жестокое обращение с пятилетней дочерью

Происшествия
Пара из Англии получила два года условно за жестокое обращение с пятилетней дочерью
pixabay.com

Труро, 24 мая. Исследователи паранормальных мест заметили девочку, которая шла по краю шахты. На их вопросы о родителях она рассказала, что ее опекуны постоянно ссорятся.

Свидетели вызвали на место происшествия полицию графства Корнуолл. Они рассказали правоохранителям, что в момент обнаружения ребенок был завернут в одеяло, а старшие члены его семьи находились в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, передает издание Mirror.

Позднее против родителей девочки возбудили уголовное дело о жестоком обращении с лицом, не достигшим 16 лет. Злоумышленники признали свою вину, но во время процесса пытались скинуть ответственность друг на друга. Также мать несовершеннолетней обвинила своего возлюбленного в изнасиловании.

Однако сотрудник Королевского суда Труро Роберт Линфорд заявил, что его радует тот факт, что подросток теперь находится на попечении людей, которые будут заботиться о нем.

«Вам обоим должно быть стыдно. Она была грязной и замерзшей», — заметил он.

Помимо двухлетнего надзора, местная жительница также получила требование о прохождении реабилитации на протяжении 25 дней.

Житель Архангельской области в скором времени предстанет перед судом за постоянное избиение трехлетнего сына, сообщало Федеральное агентство новостей. Он назвал свои действия методом воспитания.

суд ребенок англия жестокость
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Все новости / Происшествия / Пара из Англии получила два года условно за жестокое обращение с пятилетней дочерью
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