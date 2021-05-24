Пара из Англии получила два года условно за жестокое обращение с пятилетней дочерью

Труро, 24 мая. Исследователи паранормальных мест заметили девочку, которая шла по краю шахты. На их вопросы о родителях она рассказала, что ее опекуны постоянно ссорятся.

Свидетели вызвали на место происшествия полицию графства Корнуолл. Они рассказали правоохранителям, что в момент обнаружения ребенок был завернут в одеяло, а старшие члены его семьи находились в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, передает издание Mirror.

Позднее против родителей девочки возбудили уголовное дело о жестоком обращении с лицом, не достигшим 16 лет. Злоумышленники признали свою вину, но во время процесса пытались скинуть ответственность друг на друга. Также мать несовершеннолетней обвинила своего возлюбленного в изнасиловании.

Однако сотрудник Королевского суда Труро Роберт Линфорд заявил, что его радует тот факт, что подросток теперь находится на попечении людей, которые будут заботиться о нем.