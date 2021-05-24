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24 мая 19:21
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:12
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко рассказала о планах эмигрировать в США
19:12
Общество
Великобритания запретила полеты всем чартерным перевозчикам Белоруссии
19:12
Наука
Антрополог нашел признаки расизма в самом главном труде Дарвина
19:10
Происшествия
Задавившая ребенка мать предстанет перед судом в Мордовии
19:09
Происшествия
Пара из Англии получила два года условно за жестокое обращение с пятилетней дочерью
19:05
Происшествия
Убийце девятилетней девочки в Нижегородской области дали пожизненный срок
19:01
Армия
Турция договорилась с Варшавой о поставке беспилотников Bayraktar в Польшу
19:00
Политика
Латвия высылает посла и всех дипломатов Белоруссии
18:58
Происшествия
Напавшая на полицейского петербурженка может попасть под статью
18:58
Экономика
Котировки золота растут на фоне инфляционных ожиданий
18:56
Происшествия
Пьяный петербуржец получил пулевое ранение и сам вызвал скорую помощь
18:55
Армия
Эксперты Asia Times рассказали, как Путин одной фразой «отправил в нокаут» США
18:49
Латинская Америка
«Загрязнить страну»: Мадуро раскритиковал правительство Колумбии за желание открыть границу
18:49
Общество
КИНОмания в современной культуре: в Петербурге открылся фестиваль эпохи Виктора Цоя
18:44
Судан
ОАЭ отказались от посредничества в пограничном споре между Суданом и Эфиопией
18:42
Спорт
Сборная России проиграла Словакии на чемпионате мира по хоккею
18:38
Армия
Генерал Липовой объяснил, чем для японцев обернется попытка захвата Курил
18:35
Происшествия
Опровергнуто заявление Тихановской об отказе консульской помощи россиянке
18:34
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Убийце девятилетней девочки в Нижегородской области дали пожизненный срок

Происшествия
Убийце девятилетней девочки в Нижегородской области дали пожизненный срок
pixabay.com/PD

Нижний Новгород, 24 мая. Следователи доказали вину мужчины, который в сентябре прошлого года до смерти избил женщину, а затем убил ребенка.

Суд приговорил душегуба к пожизненному заключению с отбыванием наказания в колонии особого режима, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

По данным СУ СК РФ по Нижегородской области, мужчину осудили по двум статьям: убийство двух лиц, в том числе малолетнего, и насильственные действия сексуального характера. В ходе следствия и судебного разбирательства нижегородец частично признал вину.

По версии следователей, 23 сентября 2020 года осужденный избил 46-летнюю женщину, которая скончалась на месте от полученных травм. В тот же день он заметил на автобусной остановке дочь своей бывшей возлюбленной. Злоумышленник отвел девочку в безлюдное место в поселке Неклюдово и убил ее, после чего скрылся с места преступления.

Ранее ФАН писал об убийце шести человек из Башкирии. Хладнокровный преступник получил пожизненный срок.

дети суд убийство пожизненный срок
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Все новости / Происшествия / Убийце девятилетней девочки в Нижегородской области дали пожизненный срок
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