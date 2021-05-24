Убийце девятилетней девочки в Нижегородской области дали пожизненный срок

Нижний Новгород, 24 мая. Следователи доказали вину мужчины, который в сентябре прошлого года до смерти избил женщину, а затем убил ребенка.

Суд приговорил душегуба к пожизненному заключению с отбыванием наказания в колонии особого режима, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

По данным СУ СК РФ по Нижегородской области, мужчину осудили по двум статьям: убийство двух лиц, в том числе малолетнего, и насильственные действия сексуального характера. В ходе следствия и судебного разбирательства нижегородец частично признал вину.

По версии следователей, 23 сентября 2020 года осужденный избил 46-летнюю женщину, которая скончалась на месте от полученных травм. В тот же день он заметил на автобусной остановке дочь своей бывшей возлюбленной. Злоумышленник отвел девочку в безлюдное место в поселке Неклюдово и убил ее, после чего скрылся с места преступления.

Ранее ФАН писал об убийце шести человек из Башкирии. Хладнокровный преступник получил пожизненный срок.