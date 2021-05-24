Турция договорилась с Варшавой о поставке беспилотников Bayraktar в Польшу

Анкара, 24 мая. Польша закупит у Турции ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, Анкара и Варшава подписали договор о поставке беспилотников Польше. Варшава закупит 24 турецких БПЛА, которые будут вооружены противотанковыми ракетами. Первый комплект поступит в польскую армию в 2022 году.

Ранее турецкий производитель беспилотников Bayraktar подтвердил их продажу Украине. При этом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что продажа турецких боевых беспилотных летательных аппаратов Киеву не направлена против России, передает RT.