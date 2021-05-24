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19:12
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко рассказала о планах эмигрировать в США
19:12
Общество
Великобритания запретила полеты всем чартерным перевозчикам Белоруссии
19:12
Наука
Антрополог нашел признаки расизма в самом главном труде Дарвина
19:10
Происшествия
Задавившая ребенка мать предстанет перед судом в Мордовии
19:09
Происшествия
Пара из Англии получила два года условно за жестокое обращение с пятилетней дочерью
19:05
Происшествия
Убийце девятилетней девочки в Нижегородской области дали пожизненный срок
19:01
Армия
Турция договорилась с Варшавой о поставке беспилотников Bayraktar в Польшу
19:00
Политика
Латвия высылает посла и всех дипломатов Белоруссии
18:58
Происшествия
Напавшая на полицейского петербурженка может попасть под статью
18:58
Экономика
Котировки золота растут на фоне инфляционных ожиданий
18:56
Происшествия
Пьяный петербуржец получил пулевое ранение и сам вызвал скорую помощь
18:55
Армия
Эксперты Asia Times рассказали, как Путин одной фразой «отправил в нокаут» США
18:49
Латинская Америка
«Загрязнить страну»: Мадуро раскритиковал правительство Колумбии за желание открыть границу
18:49
Общество
КИНОмания в современной культуре: в Петербурге открылся фестиваль эпохи Виктора Цоя
18:44
Судан
ОАЭ отказались от посредничества в пограничном споре между Суданом и Эфиопией
18:42
Спорт
Сборная России проиграла Словакии на чемпионате мира по хоккею
18:38
Армия
Генерал Липовой объяснил, чем для японцев обернется попытка захвата Курил
18:35
Происшествия
Опровергнуто заявление Тихановской об отказе консульской помощи россиянке
18:34
Происшествия
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Турция договорилась с Варшавой о поставке беспилотников Bayraktar в Польшу

  /   Обновлено: 24 мая 2021 19:02
Армия
Турция договорилась с Варшавой о поставке беспилотников Bayraktar в Польшу
baykardefence.com  /  BAYKAR

Анкара, 24 мая. Польша закупит у Турции ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, Анкара и Варшава подписали договор о поставке беспилотников Польше. Варшава закупит 24 турецких БПЛА, которые будут вооружены противотанковыми ракетами. Первый комплект поступит в польскую армию в 2022 году.

Ранее турецкий производитель беспилотников Bayraktar подтвердил их продажу Украине. При этом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что продажа турецких боевых беспилотных летательных аппаратов Киеву не направлена против России, передает RT.

польша турция беспилотник
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