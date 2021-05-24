Латвия высылает посла и всех дипломатов Белоруссии

Рига, 24 мая. Латвия приняла решение выдворить с территории страны посла и всех дипломатов Белоруссии. Информацию об этом подтвердили в МИД прибалтийской республики, сообщает Reuters.

Ранее Минск потребовал выслать всех сотрудников посольства Латвии. Поводом стал провокационный жест Риги с символом белорусского государства. Несколько часов назад мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Эдгар Ринкевич сняли официальный флаг Белоруссии, а на его место повесили бело-красно-белое полотно.

Инцидент стал причиной для вызова посла Латвии Эйнарса Семаниса в здание внешнеполитического ведомства Белоруссии, где ему вручили ноту протеста. Информацию об этом подтвердил глава МИД республики Владимир Макей.