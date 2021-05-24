Котировки золота растут на фоне инфляционных ожиданий

Нью-Йорк, 24 мая. Стоимость золота растет на биржевых торгах на фоне ожидания ускорения инфляции, свидетельствуют данные нью-йоркской торговой площадки Comex.

По состоянию на 18:40 июньские фьючерсы на золото торгуются на отметке 1882,85 доллара за тройскую унцию. С начала торгов стоимость драгметалла выросла на 6,15 доллара, или на 0,33%.

Котировки золота растут третью неделю подряд благодаря спросу инвесторов на актив на фоне признаков ускорения инфляции в США. Аппетит трейдеров к драгметаллу также подпитывает снижение доходности американских гособлигаций.

Аналитик ИК «ФИНАМ» Сергей Переход ранее оценил перспективы золота в качестве инвестиционного актива. Он убежден, что цены на драгметалл в долгосрочной перспективе будут расти.