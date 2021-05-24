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24 мая 22:20
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:14
Весь мир
«ФАН повсюду»: топливный кризис и смена протестной повестки в США
22:00
Общество
Рефату Чубарову может грозить депортация в Россию в случае осуждения в Крыму
21:58
Происшествия
Белорусские издания выложили видео допроса Романа Протасевича
21:51
Общество
Дезертирами ВСУ займется контрразведка СБУ
21:48
Политика
В Госдуме РФ назвали условия нормализации отношений с Литвой 
21:44
Общество
Принц Гарри впал в отчаяние из-за переезда в США и вынужден врать СМИ
21:30
Африка
Главы ЦАР и Нигерии встретились и обсудили возможности для укрепления сотрудничества
21:29
Общество
Прокуратура не утвердила обвинение по делу о разрушении музея «Дорога жизни»
21:26
Общество
Выпускники смогут сдать ЕГЭ без теста на COVID-19 и прививки от коронавируса
21:25
Политика
Премьер-министры РФ и Белоруссии обсудили вопросы сотрудничества по телефону
21:23
Политика
Лукашенко обратится с заявлением по поводу событий с самолетом Ryanair 25 мая
21:20
Африка
Сотни жителей Нигерии вышли на протесты после серии похищений
21:20
Шоу-бизнес
Певица Ханна покорила фанатов красотой и белоснежной улыбкой
21:15
Политика
Глава МАП обсудил с президентом Греции проблему неонацизма
21:15
ЦАР
Президент ЦАР обеспокоен распространением COVID-19
21:14
Политика
Путин направил поздравление патриарху Кириллу в честь тезоименитства
21:11
Шоу-бизнес
Беременная Лиза Арзамасова посетила светское мероприятие в платье в клетку виши
21:09
Политика
Глава делегации из Германии пристыдил Европу за санкции против Крыма
21:07
Политика
В Москве раскритиковали Тихановскую за высказывание о помощи россиянке в Белоруссии
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Армия
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Около сотни экспертов собрались на экономический форум в Камеруне

Африка
Около сотни экспертов собрались на экономический форум в Камеруне
Федеральное агентство новостей  /  Aboubakar Sidick M

Яунде, 24 мая. В коммерческой столице Камеруна — городе Дуала — проходит экономический форум. Он открылся в понедельник в местном торговом центре.

Участниками мероприятия стали около сотни предпринимателей, ученых и государственных служащих. Они обсуждают вопросы транспорта, образования, недвижимости, здоровья, Интернета и общественного благосостояния.

Форум открыл мэр города Роджер Мбасса Ндин. Он заявил, что готов поддерживать местный бизнес и привлекать иностранные инвестиции. В Дуале проживает более четырех миллионов человек, это крупный населенный пункт, в котором есть все необходимое для развития предпринимательства.

«Форум дает нам возможность разработать транспортный план будущего, понять, как развивать город. Выводы экспертов, дискуссии, которые проходят на мероприятии, должны помочь выработать стратегию для Дуалы», — сказал чиновник.

Участники встречи считают, что необходимо наладить сотрудничество между государственными структурами, частным бизнесом и иностранными партнерами.

Организаторы форума заявили, что намерены сделать его ежегодным событием.

В марте этого года власти Камеруна заявили о намерении построить логистический хаб со всей необходимой инфраструктурой для дальнобойщиков, перевозящих грузы в ЦАР и Чад.

экономика форум камерун
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Все новости / Африка / Около сотни экспертов собрались на экономический форум в Камеруне
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