Около сотни экспертов собрались на экономический форум в Камеруне

Яунде, 24 мая. В коммерческой столице Камеруна — городе Дуала — проходит экономический форум. Он открылся в понедельник в местном торговом центре.

Участниками мероприятия стали около сотни предпринимателей, ученых и государственных служащих. Они обсуждают вопросы транспорта, образования, недвижимости, здоровья, Интернета и общественного благосостояния.

Форум открыл мэр города Роджер Мбасса Ндин. Он заявил, что готов поддерживать местный бизнес и привлекать иностранные инвестиции. В Дуале проживает более четырех миллионов человек, это крупный населенный пункт, в котором есть все необходимое для развития предпринимательства.

«Форум дает нам возможность разработать транспортный план будущего, понять, как развивать город. Выводы экспертов, дискуссии, которые проходят на мероприятии, должны помочь выработать стратегию для Дуалы», — сказал чиновник.

Участники встречи считают, что необходимо наладить сотрудничество между государственными структурами, частным бизнесом и иностранными партнерами.

Организаторы форума заявили, что намерены сделать его ежегодным событием.

В марте этого года власти Камеруна заявили о намерении построить логистический хаб со всей необходимой инфраструктурой для дальнобойщиков, перевозящих грузы в ЦАР и Чад.