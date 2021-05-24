Эксперты Asia Times рассказали, как Путин одной фразой «отправил в нокаут» США

Пекин, 24 мая. Россия готова дать решительный и жесткий отпор Западу, чтобы защитить свои интересы в Арктике. К такому выводу пришли аналитики издания Asia Times.

Эксперты напомнили о выступлении президента России Владимира Путина на заседании российского оргкомитета «Победа», которое состоялось 20 мая. Глава государства подчеркнул, что Москва «выбьет зубы» всем, кто попытается «откусить» часть российской территории, передает «ПолитРоссия».

По мнению аналитиков, заявление президента РФ является резким предупреждением для всего Запада о готовности Москвы отстаивать свои интересы в Арктическом регионе. Эксперты уверены, что слова российского лидера также адресованы госсекретарю США Энтони Блинкену, который ранее подвергал сомнению законность деятельности Москвы на Крайнем Севере, а также предлагаемые морские правила.

«Арктика — это регион стратегической конкуренции, который привлек внимание всего мира», — сказал секретарь.

По мнению автора публикации, Владимир Путин одной фразой «отправил в нокаут» США и послал четкий сигнал Западу о том, что Арктика является зоной интересов Москвы. Демонстрация арктической мощи России говорит о том, что Москва в состоянии отстоять свои права на этот регион.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не видит причин для развертывания военными блоками программ в Арктическом регионе. По его словам, Арктика должна оставаться территорией конструктивного взаимодействия, стабильности и мира, передает RT.