Задавившая ребенка мать предстанет перед судом в Мордовии

Саранск, 24 мая. Жительница Мордовии ответит перед судом за причинение смерти по неосторожности своему ребенку. Трагедия произошла в мартовскую ночь.

По версии следствия, 30-летняя женщина, не контролируя свои действия во сне, задавила своего сына. Под ее весом грудной ребенок скончался от удушения и сдавления внутренних органов.

«В рамках расследования уголовного дела вину в совершении инкриминируемого деяния женщина признала полностью», — сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Мордовии.

Ранее ФАН писал, что акушер-гинеколог из Мордовии ответит за смерть новорожденного. Медик не провела экстренную операцию путем кесарева сечения, вследствие чего ребенок погиб от асфиксии.